Escándalo diplomático entre Argentina y Venezuela: el régimen de Maduro secuestra a un militar argentino

Maduro todavía no se expresó sobre el militar argentino/ Venezuelan presidency, Zurimar Campos AFP

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 13 de diciembre, 2024

El régimen de Nicolás Maduro detuvo a un militar argentino. Se trata de Agustín Nahuel Gallo, quien decidió visitar a su familia en Venezuela y terminó siendo detenido de forma imprevista. Desde la Cancillería argentina exigieron la liberación inmediata de Gallo y aseguraron que su país "no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos".

Según informaron desde el Gobierno argentino, la detención de Gallo se produjo el pasado domingo 8 de diciembre. De acuerdo con la información trascendida sobre su caso, desde el régimen venezolano lo acusan de supuesto espionaje. Su familia precisó que se encuentra "retenido", situación en la que legalmente puede permanecer hasta 30 días.

La categórica respuesta del Gobierno argentino

Desde la Cancillería exigieron la liberación inmediata del funcionario. A través de un comunicado, señalaron que Argentina "no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos y deplora este tipo de prácticas que contravienen los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana".

"Argentina actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido", sumaron.

En cuanto a la detención, precisaron que "sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales".

"Cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin"

Momentos después se expresó Patricia Bullrich, ministra de seguridad del Gobierno de Javier Milei. En su cuenta de X, confirmó que Gallo había sido "detenido por el régimen chavista".

"Exigimos la inmediata liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin", sumó.

El relato de la familia del militar argentino: "Vivimos una pesadilla"

María Gómez, pareja de Gallo, habló con DNews y reveló la naturaleza de su detención. "Lo sacaron de San Antonio del Táchira y lo llevaron a Caracas sin darle derecho a una llamada. No hay otra forma de llamarlo: fue un secuestro", expresó.

"Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar. Pensamos que, haciendo todo de manera legal, no habría problemas. Si él fuera un espía, no habría cruzado la frontera mostrando su identidad. No hay palabras para describir el sufrimiento. Hicimos lo imposible para reencontrarnos y ahora vivimos una pesadilla", añadió.

Por último, aseguró que desde el 8 de diciembre no tienen ninguna información sobre el estado de Gallo. "No sabemos si está bien, si está comiendo o si le han hecho algo. Contratamos abogados, pero solo sabemos que lo llevaron en una camioneta negra", sentenció.