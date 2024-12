Publicado por Williams Perdomo Verificado por 10 de diciembre, 2024

A solo un mes del 10 enero, fecha en la que se debe juramentar el presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia -ahora en el exilio- está convencido de que volverá a su país para asumir como mandatario. Así lo enfatizó en una entrevista exclusiva con Voz.

González Urrutia insiste en las elecciones presidenciales en las que se enfrentó con Nicolás Maduro. El candidato de la oposición a la dictadura venezolano ha mostrado al menos el 80% de las actas electorales que lo dan como vencedor de la contienda con más del 60% de los votos.

“Que muestren las actas y demuestren que Maduro ganó. Nosotros sí podemos mostrar las actas que respaldan que ganamos”, dijo González Urrutia.

Al ser preguntado sobre la estrategia que tiene para volver a Venezuela, señaló que no va a revelar detalles sobre su plan. Pero sí reiteró que Venezuela será libre.

“Estratégicamente no he querido divulgar cómo porque eso forma parte de nuestro trabajo, pero nuestra intención es estar en Venezuela para que se respete la soberanía popular y la voluntad de millones de venezolanos que votaron por Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Es una deuda que tenemos y que queremos hacer cumplir”, dijo González Urrutia.

En ese sentido, González Urrutia espera que la comunidad internacional siga acompañando a los venezolanos en su anhelo de conseguir la libertad de su país, pero especialmente confía en que Estados Unidos seguirá respaldando e impulsando un cambio político en Venezuela.

El mes pasado, Estados Unidos reconoció oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El encargado de hacerlo fue el secretario de Estado, Antony Blinken, quien lo comunicó a través de su cuenta de X.

“De Estados Unidos esperamos que siga respaldando el proceso democrático que se inicia en Venezuela y que siga respaldando la candidatura por la que votó la mayoría de los venezolanos”, resaltó el dirigente político.

Diplomático de profesión, González Urrutia explicó que las recientes nominaciones para el Departamento de Estado indican que la nueva Administración de Donald Trump tendrá como prioridad la situación política de América Latina, pero en especial lo que ocurre en Venezuela.

“Lo que he visto de la integración de los equipos del Departamento de Estado hacen pensar que será una prioridad. Siempre he dicho que en la agenda de política exterior de Estados Unidos, Venezuela no estaba en el radar. Pienso que, con la designación de Marco Rubio, se dan circunstancias que puedan imprimir una mayor atención al tema venezolano”.

En ese sentido, indicó que con un nuevo Gobierno en Venezuela la crisis migratoria del país caribeño -que ya alcanza las 8 millones de personas que decidieron emigrar de su nación- disminuiría. Muchos de estos migrantes han tenido como destino Estados Unidos. No titubeó al afirmar que cientos de venezolanos regresarían a su país.

“Apenas se produzca un cambio de Gobierno en Venezuela, va a haber un número importante de venezolanos que van a regresar al país, donde van a ser recibidos con los brazos abiertos e incorporados al proceso de la recuperación económica y social del país”.

En sus intentos por lograr el retorno de la democracia en su país, Edmundo González Urrutia ha sido fuertemente amenazado por la dictadura de Nicolás Maduro.

De hecho, el régimen asegura que si González vuelve será detenido. Principalmente, ha sido amenazado por Diosdado Cabello Rondón, número dos del chavismo y ministro de Interior venezolano. Sin embargo, el candidato opositor sostuvo que no tiene miedo y que está enfocado en lograr la libertad de Venezuela.

“Mantengo la determinación de regresar a Venezuela. Perro que ladra no muerde. Así que a esas especulaciones yo no le hago caso ni pierdo mi tiempo en eso”, resaltó González.

Sobre María Corina Machado, dijo que se mantiene en constante comunicación con ella y coordinan las acciones que llevarán adelante. Le ofrece ser vicepresidente de la República, pero -además- la describe como la líder que llevó al país a un paso de conquistar la democracia.

“Ella es la líder fundamental de este proceso político que iniciamos. Es una mujer extraordinaria con una enorme capacidad de trabajo. Creo que esa sería una de las funciones que podría desempeñar a la perfección”, indicó el dirigente político.

González Urrutia también sabe que los venezolanos viven momentos complejos con la cifra de presos políticos más grande en su historia reciente. Por ello, puntualizó que una de sus prioridades será la liberación de todos los detenidos por razones políticas. Pero, además, pidió a los venezolanos mantenerse con esperanza porque -a su juicio- pronto comenzará la reinstitucionalización de Venezuela y el retorno de la democracia.

“Que no pierdan la fe. Estamos trabajando por llevar, más temprano que tarde, por lograr la recuperación plena de la democracia”, expresó el presidente electo de Venezuela.