Una columnista británica denuncia una investigación policial intimidatoria tras un mensaje en las redes sociales

Publicado por Juan Peña Verificado por 14 de noviembre, 2024

Polémica en Reino Unido después de que una periodista del Telegraph denunciara una visita intimidatoria de la policía a su domicilio. Según el relato de Allison Pearson, varios agentes de la Policía de Essex se presentaron en su domicilio para anunciarle que estaba siendo investigada por unos supuestos mensajes de odio publicados hace un año en X.

El relato de Pearson ha desatado una ola de indignación entre la oposición política a Keir Starmer, el primer ministro nombrado este verano. Desde Boris Johnson a Elon Musk, varias voces han denunciado junto a Pearson el nivel de persecución del discurso contrario a la agenda del gobierno laborista.

Según la periodista británica, dos policías se presentaron en su domicilio la mañana del Domingo del Recuerdo -día en que se conmemora a los caídos en combate- para informarle de que estaba siendo investigada e invitarla a una entrevista voluntaria. Sin embargo, los agentes no especificaron por qué mensajes o publicaciones en concreto estaba siendo investigada.

En un comunicado emitido el martes por la noche, la Policía de Essex dijo que los agentes habían abierto la investigación en virtud del artículo 17 de la Ley de Orden Público de 1986 en relación con material presuntamente "probable o destinado a causar odio racial".

La fuerza dijo que el presunto delito estaba siendo tratado como un asunto criminal y no como un incidente de odio no criminal, como Pearson recordó que se le dijo el domingo. "Como fuerza policial, investigamos los asuntos que se nos denuncian sin miedo ni favoritismos, independientemente de quién haga la acusación o a quién afecte el incidente", decía un comunicado de las autoridades de Essex recogido por The Telegraph. Según el mismo comunicado, el dossier sobre Pearson fue transferido a la Policía de Essex por otro cuerpo policial.

Oleada de detenciones tras los disturbios de Southport. Durante los disturbios del verano de 2024, el Gobierno británico ejerció una fuerte presión sobre las redes sociales.



El Ejecutivo de Keir Starmer ordenó o justificó las detenciones de varias personas a las que acusó de provocar los disturbios mediante mensajes de odio.



Los disturbios del verano de 2024 estallaron después de que un joven inestable de origen africano matara a cuatro chicas menores de edad en un taller de baile.



En total, más de 1.200 personas fueron detenidas en relación con estos incidentes. Al menos 800 de ellas fueron procesadas penalmente.

Reacciones

Diferentes personalidades políticas de todo el mundo reaccionaron a la denuncia de Pearson. El propietario de X, y futuro miembro de la Administración Federal estadounidense, Elon Musk, criticó lo sucedido, que calificó de "orwelliano". "Esto es una locura. ¡¡¡Haced que Orwell vuelva a ser ficción!!!", escribió en su plataforma.

Nigel Farage, líder del partido conservador Reform UK, dijo: "Esto es orwelliano en extremo. Estoy absolutamente horrorizado de que Allison y otros como ella tengan que vivir con miedo durante meses sin que se les diga nunca lo que se ha dicho contra ellos".

"¿Cómo puede la Gran Bretaña de Starmer dar lecciones a otros países sobre libertad de expresión cuando una periodista inocente recibe una reprimenda por un tuit?", se preguntó en las redes el ex primer ministro Boris Jonhson.