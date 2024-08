Las FDI rescatan al rehén Qaid Farhan al Qadi de un túnel del sur de Gaza

Publicado por Juan Peña Verificado por 27 de agosto, 2024

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron este martes la liberación de un rehén en el sur de la Franja de Gaza. Se trata de Qaid Farhand al Qadi, de 52 años, que se encontraba ocultado en un túnel al sur de la Franja, cerca de la ciudad de Rahat.

Al Qadi fue capturado junto con otro centenar de rehenes el 7 de Octubre de este año durante los ataques de Hamás contra Israel. En el momento de su captura trabajaba en el kibbutz Magen, como guardia de seguridad de un negocio de paquetería.

Al Qadi fue hallado en el interior de un túnel por comandos de la unidad de élite Shayetet 13 de la Marina israelí. La operación fue dirigida por el Mando Sur de las IDF, la agencia de seguridad Shin Bet y la División 612 de las IDF. Su estado de salud es bueno.

Las IDF aclararon que aún no pueden dar más información acerca de la liberación del rehén. Aseguran, sin embargo, que se trató de una operación "compleja", según recoge el Times of Israel. Citan problemas con la seguridad de otros rehenes y de las tropas en la Franja de Gaza como razón para no dar más detalles por el momento.

Al Qadi ha pasado 326 días en cautividad a manos del grupo terrorista Hamás y de sus aliados en la Franja de Gaza. Se estima que quedan alrededor de 104 rehenes en el territorio palestino, incluidos al menos 34 de ellos que habrían fallecido, de acuerdo con la inteligencia de la que disponen las FDI.