La Iglesia de Inglaterra reduce el uso del término "iglesia" para modernizarse, según un estudio

Publicado por Juan Peña Verificado por 17 de agosto, 2024

La Iglesia de Inglaterra quiere modernizarse y ser "relevante". Para ello ha decido dejar de usar el término "iglesia" y centrarse en sinónimos que se alejen de la tradición anglicana. Es a lo que apunta un estudio elaborado por un centro de investigación teológica de Reino Unido.

Concretamente, el uso de "iglesia" desaparece cuando se crean nuevos grupos eclesiales de la Iglesia de Inglaterra. Tradicionalmente los proyectos de creación de nuevas iglesias se denominan "church plants". Este término ha sido reemplazado por otros como "comunidades" o "congregaciones" de manera casi absoluta.

El estudio del Centro de Teología e Investigación sobre Plantación de Iglesias asegura que de los últimos 900 grupos eclesiales que se han creado en la Iglesia Anglicana, ninguno de ellos usó el término "iglesia" para describir su proyecto.

Este estudio también ha analizado un total de once diócesis de la Iglesia Anglicana en Reino Unido para analizar su lenguaje y las razones que han motivado estos cambios. El autor del informe, el reverendo Dr. Will Foulger, vicario de St Nicholas en Durham, aseguró a The Telegraph que seis de las once diócesis utilizaban el término "culto" en su descripción principal de los proyectos de nuevas iglesias, dos empleaban "congregación" y siete "comunidad".

El informe concluye que diez de las once diócesis estudiadas "utilizaron el lenguaje del 'cambio cultural' para describir el lugar que ocupan las cosas nuevas dentro de las diócesis". Foulger sugirió que la Iglesia de Inglaterra podría estar dejando de utilizar la palabra "iglesia" como parte de un cambio cultural. Explica que la palabra "iglesia" no era lo suficientemente amplia "para describir qué es lo que estas diócesis han estado iniciando", y añadió que la frase "cosas nuevas" podría ser más apropiada.

En la opinión de un vicario entrevistado por el mismo medio, este nuevo rechazo a utilizar la palabra "iglesia" refleja "un deseo equivocado de ser relevante y de sonar moderno". Giles Fraser, vicario de St Anne's, en Kew, un suburbio de Londres, sentenció que "la Iglesia ha renunciado a la iglesia".

Para Fraser, estos cambios tendrán un coste inasumible para la Iglesia de Inglaterra, que correría el riesgo de disolverse en esta nueva tendencia.