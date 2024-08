Dos muertos en un ataque terrorista cerca de Tel Aviv

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 4 de agosto, 2024

Dos personas murieron el domingo y otras dos resultaron heridas en un apuñalamiento en la ciudad de Holon, cerca de Tel Aviv, dijeron los servicios de rescate israelíes, según reportó AFP. La Policía afirmó que el sospechoso palestino fue "neutralizado".

"Fue un atentado terrorista complejo y difícil, en el que las víctimas se encontraban en tres lugares distintos, a unos 500 metros unas de otras", dijo el servicio de socorro Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Poco después del ataque, dos de los heridos de gravedad, una mujer de 66 años y un hombre de unos 80, fallecieron, dijo el hospital Wolfson en Holon.

La mujer fue identificada por los medios locales como Rinat Daniv. Su marido, Shimon, 69, se encuentra herido de gravedad.

Otra víctima de 26 años se encuentra en estado moderado, según el Magen David Dom.

El atacante

El atacante, residente en la Margen Occidental, fue "neutralizado" rápidamente por un agente que llegó al lugar, dijo la policía en un comunicado.

El centro médico Shamir en Holon informó de que el atacante llegó al hospital poco después del incidente en estado crítico y que fue declarado muerto.

Una fuente de seguridad lo identificó como Amar Odeh, de 34 años, según The Times of Israel. De acuerdo con la misma, Odeh no tenía permiso para entrar a Israel ni había cometido delitos de violencia anteriormente.

La guerra en las calles de Israel

El Ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, visitó el lugar y aludió a las tensiones regionales desde la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza desatada tras el sangriento ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre.

"Nuestra guerra no es solo contra Irán, sino también aquí en las calles, y esa es exactamente la razón por la que hemos armado a la población israelí con más de 150.000 licencias de armas", dijo Ben Gvir a los periodistas. Luego, en redes sociales, recordó a los israelíes que comprueben su elegibilidad para portar armas -"¡salva vidas!"- y compartió una imagen abrazando al agente que redujo al terrorista:

El ataque se produce en un momento de gran tensión en Israel y en la región, tras las amenazas de represalias de Irán, el movimiento palestino Hamás y el libanés Hezbolá a los asesinatos de sus dirigentes.