Biden, furioso con Netanyahu: “Deja de engañarme”

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 3 de agosto, 2024

El presidente Joe Biden se ofuscó con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante una conversación telefónica que mantuvieron ambos mandatarios el jueves pasado sobre los preparativos ante un posible ataque iraní al Estado judío y las negociaciones sobre un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Según el Canal 12 de Israel, el líder estadounidense incluso expresó: “¡Stop bullshiting me!” (“¡Deja de engañarme!”).

El enojo de Biden se produjo luego de que presionara a Netanyahu para que cumpliera su palabra respecto del acuerdo de alto el fuego en Gaza y el mandatario israelí respondiera que su Gobierno está avanzando en las negociaciones y prometiera que pronto enviaría a una delegación para abordar el asunto.

Antes del final de la comunicación telefónica, Biden lanzó una advertencia a Netanyahu. "No des por sentado al presidente de los Estados Unidos", manifestó .

El portal de noticias israelí Ynet señaló que una fuente estadounidense indicó que la conversación fue muy “tensa”. Y agregó que a pesar del enojo de Biden, Estados Unidos sigue enviando ayuda a Israel.

La oficina de Netanyahu sólo se limitó a señalar que el primer ministro no realiza comentarios sobre lo que se dice en las conversaciones privadas con el presidente de Estados Unidos. Y añadió que el mandatario israelí no se inmiscuye en la política estadounidense y no espera que Washington interfiera en la política del Estado judío.