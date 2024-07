La comunidad internacional, salvo los regímenes comunistas, rechaza la victoria de Maduro

Publicado por Israel Duro Verificado por 29 de julio, 2024

La comunidad internacional -con la excepción de los regímenes comunistas como China o Cuba-, exigió a Nicolás Maduro la publicación de las actas electorales y el recuento verificado de los votos tras autoproclamarse ganador de las elecciones de Venezuela. El fraude electoral es de tal magnitud que incluso presidentes socialistas de países limítrofes, como el chileno Gabriel Boric, se negaron a reconocer los resultados.

Blinken avisa que la comunidad internacional "actuará en consecuencia"

Uno de los primeros en cuestionar los resultados fue el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, que reclamó un recuento voto a voto "de manera justa y transparente" para evitar que "el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano".

"Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan la información de inmediato con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen las actas".

Para terminar su comunicado, Blinken advirtió a Maduro de que "la comunidad internacional está siguiendo esto muy de cerca y responderá en consecuencia".

La Unión Europea reclama un "conteo detallado de los votos y acceso a las actas"

Desde Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, exigió que se respete la voluntad del pueblo venezolano, para lo que "es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales".

El socialista Boric se desmarca de Maduro y no reconoce el resultado

El socialista Gabriel Boric advirtió de que "el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer" y pidió una verificación de los sufragios por "veedores internacionales". El dirigente subrayó para finalizar que "desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".

Colombia pide "despejar cualquier duda sobre los resultados"

Desde Colombia, mientras el presidente Gustavo Petro guarda silencio, fue Luis Gilberto Murillo, ministro de Exteriores, el encargado de anunciar la postura del Ejecutivo, exigiendo un "conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente" para "despejar cualquier duda sobre los resultados".

Milei exige a Maduro que se vaya y llama a las FFAA a defender la democracia

Más contundente se mostró el presidente de Argentina, Javier Milei, que exigió directamente a Maduro su salida tras su derrota "luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte". Asimismo, Además, recalcó que su país "no va a reconocer otro fraude" e hizo un llamamiento a que "las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

"DICTADOR MADURO, AFUERA!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

Perú condena "la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude" de Maduro

Desde Perú, el canciller Javier González-Olaechea subió a sus cuenta de X un contundente mensaje de rechazo al fraude bolivariano: "Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano".

Ecuador se suma a la petición de que Maduro dé un paso atrás

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió a Maduro respetar la voluntad popular y retirarse del poder a través de un comunicado subido a su cuenta de Twitter.

Uruguay lamenta que se confirmó lo previsto

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle lamentó que el resultado anunciado por Maduro era lo previsible: "Así no! Era un secreto a voces. Iban a 'ganar' sin perjuicio de los resultados reales". Además, denunció que "el proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado", por lo que "no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él".

Costa Rica anuncia que trabajará para que "se respete la voluntad sagrada" de los venezolanos

También expresó su repudio el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, a través de un comunicado en el que señaló como "fraudulenta" la victoria de Maduro y avisó de que desde su Ejecutivo "trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano".