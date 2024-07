Muere Liora Argamani, la madre de la rehén rescatada por las FDI en Gaza

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por Hace 5 minutos

Liora Argamani, la madre de la rehén liberada en Gaza hace menos de un mes, falleció este lunes por la noche a los 61 años debido a un cáncer de cerebro.

La mujer se hizo conocida por sus súplicas a las fuerzas israelíes para que salvasen a su hija, secuestrada durante el festival musical Nova para poder verla antes de fallecer. Un deseo que se cumplió el 8 de junio cuando las Fuerzas de Defensa de Israel rescataron a Noa junto a otros tres rehenes.

Noa, de 26 años, no dudo en acudir al hospital situado en Tel Aviv en el que su madre combatía el cáncer en estadio 4. Y volvió a referirse al tesón de Liona durante el funeral, celebrado este martes en Beersheba, y al que acudieron medios como The Jerusalem Post.

"Mi madre es la mejor amiga que existe, la persona más bella y fuerte que he conocido en mi vida", afirmó Noa durante el servicio fúnebre. "Hoy estoy aquí y todavía me cuesta digerirlo. Contra todo pronóstico tuve el privilegio de estar contigo en los últimos momentos y escuchar tus últimas palabras. Gracias por ser fuerte y aguantar para que pudiera verte al menos una vez más y para que padre no se quedara solo".

Noa continúo prometiendo a su madre que continuaría sus pasos: "Gracias por los 26 años que tuve el privilegio de estar a tu lado. Aprendí mucho de ti. Me llevaste a viajar contigo por todo el mundo. Me hiciste una mujer fuerte. Las herramientas que me diste son cualidades que no podría comprar en ningún otro sitio. Cada vez que fue difícil, me empujaste hacia adelante. Te prometo que seguiré tu camino. Te prometo que cuidaré de papá. Te prometo que seré tan fuerte como tú. Mamá, siempre estarás conmigo, vaya donde vaya y conozca a quien conozca. Y como me enseñaste cuando era pequeña, te quiero hasta el cielo y de vuelta".