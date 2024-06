La OTAN designa a Mark Rutte, el primer ministro saliente de Países Bajos, como el próximo secretario general

Publicado por Sabrina Martin Verificado por Hace 0 minutos

Este miércoles, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció la designación de Mark Rutte, primer ministro saliente de los Países Bajos, como el nuevo secretario general de la alianza internacional.

El nombramiento de Rutte se confirmó durante una reunión en la sede de la OTAN en Bruselas, luego de que su único rival para el puesto, el presidente rumano Klaus Iohannis, retirara su candidatura.

No obstante, el camino de Rutte hacia la OTAN no fue sencillo. Hungría y Turquía inicialmente se opusieron a su candidatura. Hungría levantó su objeción a principios de junio después de que Rutte aceptara que el país no tendría obligaciones futuras de enviar personal o proporcionar fondos para un nuevo plan de apoyo a Ucrania. Mientras que Turquía retiró su objeción en abril.

El nuevo secretario general será recibido formalmente en una cumbre que se celebrará en Washington del 9 al 11 de julio. Sin embargo, no será sino hasta el 1 de octubre que Rutte asuma el cargo y reemplace al actual secretario general, Jens Stoltenberg, quien ha ocupado el cargo durante más de una década.

Tras la decisión, Stoltenberg expresó su confianza en quien se convertirá en el nuevo secretario general de la organización. "Tiene auténtico espíritu trasatlántico, es un líder fuerte y constructor de consensos. Sé que dejo la OTAN en buenas manos", afirmó.

Declaraciones de Mark Rutte

Rutte calificó su nombramiento como un "tremendo honor" y subrayó la importancia de la OTAN en la seguridad colectiva. En sus redes sociales, afirmó: "La Alianza es y seguirá siendo la piedra angular de nuestra seguridad colectiva. Liderar esta organización es una responsabilidad que no tomo a la ligera. Agradezco a todos los aliados por depositar su confianza en mí".

Reacciones Internacionales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió la elección de Rutte, destacando su liderazgo y experiencia como "cruciales para la Alianza durante estos tiempos difíciles". Von der Leyen añadió: "Espero trabajar con usted para fortalecer aún más la asociación UE-OTAN".

La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, también felicitó a Rutte, escribiendo en línea: "Manejarás nuestra alianza con seguridad incluso en condiciones climáticas adversas. Espero con ansias la cooperación".