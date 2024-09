Trump crece cinco puntos en popularidad mientras Harris sufre una fuerte caída: Gallup

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 18 de septiembre, 2024

Este miércoles, Gallup publicó su más reciente encuesta y reveló que hubo un aumento del índice de popularidad del expresidente Donald Trump en el último mes, lo que marca un giro importante en la dinámica de la contienda presidencial.

La popularidad de Trump subió cinco puntos porcentuales, pasando del 41% en agosto al 46% en septiembre, recuperando así los niveles que tenía en junio antes de que el presidente Joe Biden se retirara de la carrera electoral.

Por otro lado, la vicepresidente Kamala Harris, quien tomó mayor protagonismo tras la salida de Biden, ha experimentado una disminución en su favorabilidad. En agosto, Harris contaba con un 47% de opinión favorable, pero la cifra cayó al 44% en la encuesta más reciente.

A pesar del repunte de Trump y la caída de Harris, ambos candidatos siguen enfrentando una percepción mayoritariamente negativa. Gallup reporta que el 54% de los estadounidenses tiene una opinión desfavorable de Harris, y Trump no está lejos, con un 53% de opiniones desfavorables.

Un dato clave para ambos candidatos es el apoyo entre los votantes independientes, donde Trump aventaja a Harris por casi 10 puntos. El 44% de los independientes tiene una opinión favorable del expresidente, mientras que solo el 35% ve de manera positiva a la candidata demócrata.

Fuerte respaldo entre sus bases partidarias

Ambos candidatos siguen contando con un sólido respaldo dentro de sus respectivos partidos. Aproximadamente el 94% de los demócratas mantiene una opinión favorable de Harris, mientras que el 91% de los republicanos opina lo mismo sobre Trump.

Candidatos a la vicepresidencia: desconocidos y con poco impacto

En cuanto a los candidatos a la vicepresidencia, el senador J. D. Vance (republicano por Ohio) y el gobernador de Minnesota, Tim Walz (demócrata), aún no logran captar la atención del electorado. Según Gallup, cerca del 17% de los encuestados no tiene una opinión formada sobre Vance, y un 19% no tiene una opinión sobre Walz.

Entre quienes conocen al senador de Ohio, el 47% lo considera desfavorable, mientras que un 36% lo ve de manera positiva. En el caso de Walz, el 41% tiene una opinión favorable, frente al 40% que lo ve desfavorablemente.

Entre los votantes independientes, Walz tiene una ventaja: el 37% de este grupo lo apoya, mientras que solo el 30% respalda a Vance.

Detalles de la encuesta

La encuesta de Gallup se llevó a cabo del 3 al 15 de septiembre con una muestra de 1.007 estadounidenses y tiene un margen de error de 4 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.