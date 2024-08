Malas noticias para Harris: Cornel West vuelve a la papeleta presidencial de Michigan

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 26 de agosto, 2024

La vicepresidente Kamala Harris volvió a recibir noticias poco alentadoras de cara a las elecciones de noviembre: un juez determinó que el candidato independiente Cornel West, un académico socialista que está buscando el apoyo de los electores de izquierda, volverá a la boleta presidencial de Michigan, tras una impugnación fallida de los demócratas.

La campaña de West calificó el dictamen de “victoria decisiva para los principios democráticos y la elección de los votantes”.

“Estamos agradecidos por esta afirmación y prometemos seguir defendiendo los derechos de todos los votantes”, dijo el candidato socialista en un comunicado.

Michigan, un estado indeciso, se decidió por menos de tres puntos porcentuales en las elecciones de 2020 que enfrentaron a Donald Trump y Joe Biden. Las encuestas sugieren que el estado nuevamente se definirá por margen estrecho.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, James Robert Redford, un juez del Tribunal de Reclamaciones, escribió en un dictamen que la campaña de West presentó el número correcto de firmas para aparecer en la papeleta electoral y que los candidatos presidenciales no están obligados a presentar declaraciones juradas de identidad.

La decisión de Redford se produjo una semana después de que la Oficina Electoral de Michigan informara a West el pasado 16 de agosto de que no sería certificado para la boleta porque la declaración jurada de identidad que había presentado supuestamente no estaba debidamente notariada.

Sin embargo, el propio juez Redford rechazó las conclusiones del Estado de que la declaración jurada del candidato independiente estaba incorrectamente notariada.

La impugnación contra West provino del Partido Demócrata estatal, la secretaria de Estado demócrata Jocelyn Benson y un votante respaldado por un comité de acción política de alineación demócrata.

La maniobra legal de los demócratas se entiende desde el punto de vista electoral: West, un académico socialista de corte radical, está en busca del voto progresista, que hoy se muestra descontento con los demócratas y la vicepresidente Kamala Harris por su posición con respecto a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Por ello, los demócratas quieren evitar que West corra en los estados indecisos, donde una pequeña fuga de votos de cualquier grupo demográfico podría decantar la elección en favor del candidato republicano, Donald Trump.

Por la misma razón, aliados republicanos en estados como Arizona están respaldando a West, buscando mantenerlo en la papeleta ante el temor de los demócratas de que el académico socialista pudiera restar miles de votos a Harris en noviembre.