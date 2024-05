El Puente de Baltimore fue demolido parcialmente con unas explosiones controladas

Este lunes, el equipo de rescate de Baltimore finalmente realizó la demolición parcial del puente Francis Scott Key, que se derrumbó a finales de marzo tras la colisión de un buque portacontenedores.

La operación requirió de decenas de explosivos que debieron detonarse de forma coordinada para tirar abajo la estructura colapsada y así poder liberar el barco de 213 millones de libras que quedó atrapado entre los escombros.

La detonación se realizó poco después de las 5pm y generó una fuerte explosión que permitió eliminar una sección de la imponente estructura que cayó en gran parte sobre la proa del portacontenedores Dali.

Los trabajadores de salvamento dedicaron varios días a preparar la detonación, incluyendo la preparación de la estructura y la creación de aberturas en las vigas de acero para contener los explosivos en miniatura.

BREAKING: Explosives are now being used to attempt to free the ship that crashed into the Key Bridge in Baltimore

It has been stuck for 48 days in Baltimore harbor pic.twitter.com/ERPR3Hvjgm

— Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) May 13, 2024