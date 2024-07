Cada vez más 'jurisdicciones santuario' colaboran el ICE, aunque muchas piden anonimato

Publicado por Verificado por 20 de julio, 2024

Patrick Lechleitner, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sostuvo en conversación con NBC News que algunos gobiernos locales que antes se negaban a colaborar con las autoridades federales a cargo de la inmigración están revirtiendo sus políticas.

Lechleitner explicó que gobernantes de las llamadas 'jurisdicciones santuario' estarían comenzando a informar al ICE antes de poner en libertad a inmigrantes ilegales condenados por delitos.

Según el mismo, muchos de estos políticos progresistas pidieron a la agencia que mantenga en secreto su colaboración.

Lechleitner detalló que el acercamiento se estaría produciendo después de que algunas autoridades locales tuvieran que liberar, debido a sus políticas 'santuario', a inmigrantes ilegales condenados por crímenes, sólo para verlos reincidir:

"Se han visto algunos ejemplos de esto, donde algunos individuos, por desgracia, fueron encontrados por las fuerzas del orden locales y debido a las políticas puestas en marcha, ya sea a nivel estatal o local, no se les permitió notificar a las autoridades de inmigración... y de repente tienes personas que son liberadas y reinciden".

El Condado de Montgomery, Maryland, es uno de los que se acercó al ICE, mas no uno de los que solicita anonimato. Aunque el condado azul en Maryland no es oficialmente un 'santuario', Earl Stoddard, jefe administrativo adjunto, explicó que la presión ciudadana llevó a que debiesen dejar atrás su política de facto de no colaborar con las autoridades federales.

En febrero, Stoddard participó de una reunión con delegados del ICE después de que miembros de la agencia reclamaran a las autoridades locales su falta de colaboración. Montgomery ahora avisa al ICE 48 horas antes de soltar a inmigrantes de la custodia policial.