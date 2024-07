Los botánicos cambian al menos 200 nombres de plantas por considerarlos racista

Publicado por Verificado por 23 de julio, 2024

El Congreso Internacional de Botánica, que se celebra en Madrid hasta el sábado, aprobó eliminar al menos 200 nombres relacionados con la palabra cafre, que procede del árabe kafir (pagano o infiel) y que sirvió para denominar a los habitantes de la Cafrería, una antigua colonia inglesa en Sudáfrica.

La decisión, que fue votada por la sección de nomenclatura, corresponde a la intención del congreso de rechazar los nombres de plantas que considera discriminatorio para un grupo de personas.

"A partir de ahora habrá un mecanismo para proponer el rechazo de nombres si son denigratorios para un grupo de personas, pero solo se aplicará en denominaciones realizadas a partir de 2026. Los nombres históricos ofensivos de plantas, hongos y algas se quedarán como están", detalló el diario español El País, que reseñó el evento.

A pesar de la radical medida, el congreso decidió mantener los nombres de plantas que hagan homenaje a personalidades polémicas en la historia como Adolf Hitler o George Hibbert.

"Un tipo de escarabajo descrito en 1937 se llama Anophthalmus hitleri, en homenaje a Adolf Hitler. Una flor de Guinea recibió el nombre de Hibbertia vestita, por George Hibbert, un defensor de la esclavitud entre los siglos XVIII y XIX", resaltó el medio de comunicación.

De acuerdo con miembros del congreso, el mantener el nombre de personalidades como Hitler se dio debido a que no consideran que pueda ser ofensivo en la actualidad.

"Hitler es un nombre de una persona. Yo conozco a gente que se llama Hitler ahora. Es un nombre, no es un término denigratorio", dijon Sandra Knapp, presidenta de la sección de nomenclatura.

“Hay recomendaciones para que no se pongan nombres por personas que son mala gente. Y que no se nombren los géneros por gente que no tiene nada que ver con la ciencia. Yo creo que hoy en día nadie va a llamar algo por Hitler. Ojalá que no, pero se podría. Es difícil regular eso. Creo que debemos pensar que la comunidad va a actuar de manera respetuosa con otras personas”, agregó.