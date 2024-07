Reino Unido: una doctora que suministra bloqueadores de la pubertad a niños pierde su licencia

Publicado por Verificado por 19 de julio, 2024

El Consejo Médico General revocó la licencia para ejercer la medicina a la polémica doctora Helen Webberley, cuya clínica le suministra bloqueadores de la pubertad a niños.

La decisión del consejo se habría dado debido a que Webberly no cumplió con la obligación legal de un médico registrado de revalidar su licencia cada cinco años.

A pesar de la medida, Webberley dijo a The Times que seguirá trabajando en su clínica, GenderGP. Se trata de una empresa en línea registrada en Singapur, que facilita el acceso a bloqueadores de la pubertad y hormonas.

"Luché muchísimo para conservar mi licencia, tanto por mí como por la comunidad, porque es importante sentar un precedente. Ahora, que me la quiten por un tecnicismo, si se quiere, es muy doloroso, pero seguiré con mi trabajo como lo he hecho hasta ahora", dijo Webberley en la conversación The Times.

En ese sentido, The Times explicó que GenderGP diagnóstica a adultos y niños con supuesta disforia de género y "los conecta con médicos fuera de Gran Bretaña, en el Espacio Económico Europeo (EEE), para obtener recetas de hormonas".

"Esto significa que los niños del Reino Unido de tan solo ocho años de edad pueden acceder a bloqueadores de la pubertad, a pesar del Informe Cass, una revisión de la atención sanitaria trans dirigida por la pediatra Dra. Hilary Cass, que concluyó que no había adecuada evidencia para recetarlos", reseñó The Times.

De igual manera, The Times recordó que la doctora fue suspendida del ejercicio de la medicina en 2022. Esto luego de que un panel del Servicio del Tribunal de Profesionales Médicos determinara que había cometido una falta grave por el trato que dio a tres niños. Webberly apeló -con éxito- la decisión ante el Tribunal Superior en 2023.

Sin embargo, luego el Consejo Médico General le retiró la licencia al determinar que no se cumplió con las instrucciones para revalidar sin excusa razonable. Asimismo, The Times explicó que Webberly al no vivir ni tener la empresa registrada en el Reino Unido ha logrado sortear las restricciones legales para recetar los bloqueadores.

"Webberley, en una entrevista con The Times el mes pasado, dijo que los pacientes de su clínica en el extranjero viajaban al extranjero y utilizaban médicos y químicos extranjeros para eludir la prohibición (...) Ahora, la revelación de que ha perdido su licencia GMC para ejercer puede aumentar las preocupaciones sobre su clínica, que opera fuera del alcance de reguladores como la Comisión de Calidad de Atención", resaltó el medio de comunicación.