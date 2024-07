La policía detiene a una mujer que disparó a un bebé de 7 meses frente a sus padres en Filadelfia

Publicado por Verificado por 21 de julio, 2024

La Policía de Filadelfia anunció la detención de una mujer como sospechosa de haber disparado a un bebé de siete meses que sus padres llevaban en un carrito. Los agentes informaron de que el niño fue alcanzado en una pierna y se encuentra estable en el hospital. Las primeras investigaciones apuntan a que el suceso pudo estar originado por una discusión por una deuda de 100 dólares en drogas.

Un vídeo permite ver cómo la sospechosa se acercó a los padres por detrás. El padre se da cuenta y sale corriendo, mientras la agresora abrió fuego en varias ocasiones contra la la madre y el bebé en el carrito para, tras amagar con perseguir al huido, marcharse como si no hubiera ocurrido nada.

Los padres tenían órdenes judiciales penales

Según informa NBC, el bebé fue trasladado por un vecino que fue testigo de los hechos, al ver que los padres dudaban sobre qué hacer debido a que tenían causas pendientes con la policía: "Cuando me entero de que el bebé tenía 7 meses y ambos padres dijeron que tienen órdenes judiciales. Salieron del coche y me llevé al bebé. Sentí que tenía que proteger a este niño. Fue abrumador. Daba miedo. Esta persona se acercó y no le importó, sin remordimientos, disparó y se marchó como si nada hubiera pasado", señaló a la cadena.

Según explicó el teniente Dennis Rosenbaum del Departamento de Policía de Filadelfia, Gracias a las pistas enviadas a la policía, los investigadores pudieron identificar rápidamente a Pillups y detenerla: "Parece que todo esto tiene su origen en una deuda de 100 dólares por narcóticos, es lo que nos están diciendo. Así que es triste, ves ese video, ella literalmente apunta el arma a la madre del bebé - que también es menor de edad - y dispara. Por suerte falló y probablemente fue entonces cuando hirió al bebé."