Un puñado de manifestantes anti-Israel colapsan Estados Unidos al cerrar sus principales puentes y carreteras

Este lunes, un puñado de manifestantes anti-Israel se coordinaron para colapsar el tráfico en varias de las ciudades más importantes de Estados Unidos cerrando los principales puentes y carreteras.

Las decenas de protestas formaron parte de un esfuerzo global para pedir por un alto el fuego en Gaza a medida que las tensiones crecen en Medio Oriente en medio de la guerra entre los terroristas de Hamás e Israel y las agresiones de Irán y sus aliados contra el Estado Judío.

Una de las ciudades más afectadas fue San Francisco, donde las autoridades reportaron que esta mañana los manifestantes detuvieron el tráfico en ambas direcciones del puente Golden Gate al mismo tiempo que otros cientos de personas se encadenaron a barriles y bloquearon una autopista en Oakland, al otro lado de la bahía de San Francisco.

En el Golden Gate un cartel de los manifestantes rezaba “Detén el mundo por Gaza”. El cierre del puente, que llevó a que cientos de miles de ciudadanos vean afectada su rutina, generó cientos de críticas en redes sociales.

BREAKING: The Golden Gate Bridge in San Francisco, California has been completely shut down by Palestinian protesters.

Let me ask you all something? Has any American ever said:

“Oh I support your cause now that you put our lives in danger, prevented me from getting to work and… pic.twitter.com/lilZ7nacMx

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 15, 2024