Un grupo de senadores y representantes republicanos le pide a Biden que designe al 'Tren de Aragua' como una organización criminal transnacional

Varios senadores y representantes republicanos le enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que le piden que designe a la banda venezolana 'Tren de Aragua' como una Organización Criminal Transnacional (TCO, por siglas en inglés).

"Esta designación es crucial para movilizar con eficiencia la alerta nacional como resultado de esta amenaza, así como para disponer de los recursos necesarios y las sanciones que ayudarán a detener la violencia y el crimen que amenaza a Estados Unidos", se lee en la iniciativa, liderada por el senador de Florida, el republicano Marco Rubio y la representante republicana, también de Florida, María Elvira Salazar.

"El 'Tren de Aragua' es un ejército invasor criminal de una prisión en Venezuela que ha difundido su brutalidad y caos en las ciudades y pequeños pueblos de Estados Unidos", continúa la carta.

Los congresistas alertan que, si no se atiende el asunto lo antes posible, Estados Unidos verá un "reino de terror" sin precedentes en todo el país. Como ejemplo, la carta cita los casos de Suramérica, donde el 'Tren de Aragua' ya se ha asentado en países como Chile, Ecuador, Colombia y Perú.

"No podemos darnos el lujo de desestimar el daño devastador que significa el 'Tren de Aragua'. Si no se designa como una TCO, esto alentará su expansión", dicen los congresistas.

Together with @SenMarcoRubio, I called on @POTUS to designate the vicious Venezuelan gang Tren de Aragua as a Transnational Criminal Organziation.

The gang has been involved in crimes against Americans—including attacking the NYPD & is allegedly linked to Laken Riley’s killer. pic.twitter.com/NYaLhqKAEi

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) March 14, 2024