Trump celebra su cumpleaños 78 ante una gran multitud en Florida y promete poner “fin a la guerra de Joe Biden contra las criptomonedas”

El expresidente Donald Trump celebró su cumpleaños 78 por todo lo alto ante una gran multitud en un centro de convenciones en West Palm Beach, Florida, a poca distancia en auto de su mansión en Mar-a-Lago.

Particularmente, el líder republicano se dirigió a los miembros del club de fans del “Club 47”. Los organizadores del evento, por motivo de las celebraciones, mandaron a preparar un enorme pastel de varias capas mientras los presentes lanzaban globos rojos y azules.

En el enorme pastel se podían apreciar varios detalles icónicos relacionados a la carrera política del expresidente, como una foto en la Oficina Oval en el piso más bajo de la torta o una gorra MAGA en la cima del postre. También un carrito de golf, una bandera de EE. UU. o el logotipo del propio Club 47 en las capas del medio.

Cuando el expresidente Trump finalmente subió al escenario, la multitud cantó “Feliz cumpleaños” y coreó “¡USA! ¡USA!".

Acompañado del senador Marco Rubio (R-FL), uno de sus grandes candidatos para ser compañero de fórmula, Trump aprovechó gran parte de su discurso para burlarse de su adversario, Joe Biden, por su estado de salud mental.

“Nuestro país está siendo destruido por gente incompetente”, dijo Trump. "Todos los presidentes deberían someterse a pruebas de aptitud".

Rubio lo secundó, recordando uno de los recientes extraños episodios de Biden en la cumbre del G7.

"Tienen a un hombre mentalmente incompetente como candidato y como nuestro presidente”, afirmó Rubio. “Es humillante para nuestro país tener un presidente que viaja al extranjero y tiene que ser tomado de la mano y guiado por líderes extranjeros”.

