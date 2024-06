Tras el rescate de cuatro rehenes en Gaza, manifestantes anti-Israel causaron destrozos y atacaron a un guardaparques cerca de la Casa Blanca

Israel anunció el sábado la repatriación de cuatro rehenes que permanecían secuestrados en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre. Apenas unas horas después, cientos de manifestantes pro-Palestina rodearon la Casa Blanca y se enfrentaron con las autoridades. Los más violentos causaron destrozos y hasta agredieron a un guardaparques. Si bien no hubo arrestos, algunos tuvieron que ser dispersados con gas pimienta.

La protesta tuvo lugar en la tarde del sábado, cuando los protagonistas comenzaron a llegar a las inmediaciones de la Casa Blanca con carteles que pedían "poner fin al asedio a Gaza ahora" y "liberar a Palestina".

A su vez, otro grupo formó una fila con una extensa pancarta roja de aproximadamente dos millas de largo, para simbolizar la “línea roja” que Israel "cruzó" cuando comenzó la operación en Rafah. Una de las imágenes más virales fue la de un manifestantes que llevó una máscara de Joe Biden manchada de sangre.

🚨#BREAKING: Pro-Palestine protesters holds up a bloody mask depicting President Joe Biden while burning an American flag as the statue gets graffitied

At this time Currently, hundreds of thousands of pro-Palestine protesters and activists have gathered…

