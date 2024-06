Las redes sociales, en el punto de mira por perjudicar la salud mental de los jóvenes

TikTok continúa acumulando problemas. La red social debe hacer frente al hecho de que Estados Unidos prohíba su uso en 2025 a no ser que su empresa matriz, ByteDance, la venda a un empresario estadounidense, pero ahora también tendrá que responder a las numerosas demandas que se presentan en su contra en las que se asegura que la plataforma perjudica a la salud mental de los menores. Al igual que sucede con las demás redes sociales.

No es ningún secreto que funciones como el "scroll infinito" o la polémica sección "para ti" están cargados de contenidos cuyo objetivo es que las personas, sean menores o no, permanezcan el máximo tiempo posible en la red social. Son mecanismos que se diseñan de forma "hiper personalizada" pero que afectan especialmente a los jóvenes. De esta forma, según un estudio realizado por Pew Research Center el pasado mes de marzo, un 17% de los menores sondeados aseguraron visitar TikTok "casi constantemente".

Su reputación en Estados Unidos tampoco es buena. Según un estudio realizado por Axios Harris Poll 100, cada vez son más los ciudadanos que ven con malos ojos a la compañía y, si en 2020, tenía una reputación "regular", el sondeo realizado este año afirma que su reputación en este 2024 es "mala".

Sin embargo, el problema no radica en la cantidad de veces que un joven accede a la red social china o en la reputación como compañía que tenga en los Estados Unidos, sino en el contenido que ésta le muestra. Un estudio realizado por el Center for Countering Digital Hate reveló que se mostraba contenido inadecuado en las nuevas cuentas de TikTok a los pocos minutos de desplazarse. Así, los videos relacionados con el suicidio aparecían cada 2,6 minutos mientras que el contenido versado sobre trastornos alimentarios salían cada 8 minutos.

Estos datos propiciaron, en enero de 2023, la primera demanda que recibió TikTok por este motivo en el país. Fueron las escuelas públicas de Seattle las que presentaron una querella no sólo contra esta red social sino también contra Google, Meta y Snapchat por causar "daños mentales" a los niños.

Según alegó el distrito, a los estudiantes se les recomienda contenido en línea dañino. Esto resulta en un aumento de las crisis de salud mental así como en provocar trastornos de comportamiento. Una situación que, aseguran, las distintas redes sociales no únicamente permiten, sino que promueven.

Dos meses después, se unieron a la demanda los funcionarios de Arkansas. Ellos, respaldados por la gobernadora Sarah Huckabee Sanders, también demandaron a Meta y a TikTok por "enganchar a los usuarios más jóvenes" llegando a afirmar que la red social china no era más que un "caballo de Troya":

La aplicación TikTok es un 'caballo de Troya' chino desatado entre los confiados consumidores que han sido engañados por las declaraciones falsas, desleales y engañosas de la empresa sobre el contenido de su plataforma.

Prácticas que afectan principalmente a los más jóvenes. Según se pudo leer en la demanda, "decenas de millones de jóvenes utilizan TikTok en los Estados Unidos" sin darse cuenta de los peligros a los que se exponen. Los mismos de los que advierte el Gobierno de Arkansas:

Con el fin de atraer a estos niños a su plataforma o convencer a los padres de que es apropiado que sus hijos la descarguen, TikTok hace una serie de declaraciones y omisiones engañosas para reclamar una calificación de 12+ en la App Store de Apple y una calificación "T" de "Adolescente" en Google Play Store y Microsoft Store. Una vez en la plataforma, muchos niños son expuestos a una oferta ininterrumpida de contenidos para adultos que el algoritmo de TikTok les ofrece a la fuerza.

En octubre de 2023, Utah se unió a los estados preocupados por cómo TikTok afecta a la salud mental de los jóvenes. De esta forma, el gobernador Spencer Cox y el fiscal general del estado, Sean Reyes, presentaron una demanda en el tribunal de Salt Lake City contra la plataforma. En ella, las autoridades alegaron que la red social atraía a los niños y les invitaba a pasar horas enganchados. Algo que, aseguró Cox en declaraciones recogidas por AP, no estaban dispuestos a permitir:

No nos quedaremos de brazos cruzados mientras estas empresas no toman medidas adecuadas y significativas para proteger a nuestros niños. Prevaleceremos en responsabilizar a las empresas de redes sociales por cualquier medio necesario.

Según aseguró Utah en la demanda, la red social al atraer a los menores a pasar tantas horas enganchados a ella, provoca que muchas personas comiencen a tener serias preocupaciones por la salud de los jóvenes.

Es más, según reveló la demanda, los niños que emplean más de tres horas diarias en las redes sociales, sea TikTok, Facebook, X (anteriormente Twitter) o Instagram, duplican su riesgo de "sufrir problemas de salud mental, incluidas ansiedad y depresión". Sin embargo, en el caso de la red social china, la situación se agrava, según explicó el fiscal general de Utah, Sean Reyes, en declaraciones recogidas por Reuters:

Lo que estos niños (y sus padres) no saben es que TikTok les miente sobre la seguridad de su aplicación y los explota para que la consulten y vean compulsivamente, sin importarles los terribles efectos que tiene en su salud mental, su desarrollo físico, su familia y su vida social.

El mismo mes en el que Utah denunció a TikTok, los fiscales generales de hasta 33 estados se unieron para presentar una querella contra Meta ante el Tribunal de California. En esta ocasión, acusaron a la Big Tech de difundir contenido y aplicaciones con efectos adictivos para los menores de edad. Además, la demanda alegó que la compañía recopilaba datos acerca de los menores de edad sin el conocimiento ni el consentimiento de los padres, algo ilegal atendiendo a la ley federal.

De nuevo, los fiscales volvían a aludir en la demanda a la salud mental de los jóvenes, en especial a los adolescentes, como gran perjudicada por Meta. Según se pudo leer en la demanda, tanto el algoritmo como los sistemas de búsqueda de contenido afín al usuario están diseñados para exponer a los jóvenes a contenido que induce a falsas creencias y refuerza sus inseguridades.

El "scroll infinito" era, de nuevo, motivo de preocupación. Según los fiscales generales, este mecanismo provoca que los usuarios se mantengan enganchados a la aplicación casi de forma constante. Además, los demandantes también mostraron su inquietud por los efectos que produce el uso de las redes sociales. Así, aseguraron que, debido a los filtros de fotos y los excesivos "me gusta", habían detectado tanto un incremento de la comparación social como del fomento de la dismorfia corporal.

En enero de 2024, Florida inició formalmente una guerra contra todas las redes sociales. Lo hizo cuando la Cámara de Representantes estatal aprobó un proyecto de ley -HB 1- para restringir a los menores de 16 años acceder a las redes sociales, sin especificar qué plataformas están vetadas.

La iniciativa, que obligará a las compañías a eliminar todos aquellos perfiles que sean sospechosos de estar controlados por menores, salió adelante gracias al voto afirmativo de la bancada republicana y de algunos legisladores demócratas (106 a favor por 13 en contra).

Los patrocinadores del proyecto de ley -del Partido Republicano- argumentaron que las redes sociales son una herramienta que ayuda a los acosadores y los depredadores sexuales infantiles a actuar, además de que puedan causar graves problemas de salud mental como depresión o adicción. En cambio, los representantes que se opusieron señalaron que este veto supone una violación de la Primera Enmienda y que son los padres los que tienen que decidir qué pueden y qué no pueden hacer sus hijos.

Ya en febrero de 2024, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se unió a la tendencia creciente de culpar a las redes sociales por generar adicción entre los jóvenes. El edil, en su caso, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de California contra las principales compañías de redes sociales (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube) por generar adicción intencionadamente y crear problemas de salud mental en menores.

"Durante la última década, hemos visto cuán adictivo y abrumador puede ser el mundo en línea, exponiendo a nuestros hijos a un flujo incesante de contenido dañino y alimentando nuestra crisis nacional de salud mental juvenil", alegó Adams.

El alcalde añadió que esta demanda corresponde a "medidas audaces en nombre de millones de neoyorquinos para que estas empresas rindan cuentas por su papel en esta crisis" y a "un ajuste de cuentas más amplio que marcará las vidas de nuestros jóvenes, nuestra ciudad y nuestra sociedad en los años venideros".

En mayo de este año, Nebraska se unió a los múltiples estados que demandaron a TikTok por generar adicción y, más importante, por "alimentar una crisis de salud mental juvenil". El escrito de 82 páginas, presentado en el Tribunal de Distrito del condado de Lancaster, aseguró que la compañía engañó tanto a los usuarios adolescentes como a sus padres al hacerles creer que la red social había aplicado distintas medidas de seguridad para proteger a los jóvenes de contenidos inapropiados.

La conclusión la obtuvieron tras dos años de investigación sobre la plataforma. Esto, aseguró el fiscal general Mike Hilgers mediante un comunicado, permitió afirmar que TikTok muestra a los menores "contenido inapropiado" que va desde vídeos que fomentan problemas de imagen corporal hasta otros temas más serios como el suicidio:

TikTok dice a los padres que su plataforma es segura para los niños, pero nuestra investigación revela que nada más lejos de la realidad. A los pocos minutos de registrarse, el algoritmo de TikTok ha mostrado a los niños contenidos inapropiados, que van desde vídeos que fomentan la idea del suicidio y alimentan la depresión, conducen a problemas de imagen corporal, y fomentan los trastornos alimentarios a los que incentivan el consumo de drogas y el contenido sexual salvajemente inapropiado para los niños pequeños. Los padres merecen recibir información completa y veraz para poder ayudar a sus hijos a tomar decisiones positivas y saludables. Nuestra oficina no se quedará de brazos cruzados mientras las plataformas de medios sociales engañan a los padres y dosifican veneno digital para nuestros hijos.

Si TikTok ya tenía un serio problema con las múltiples investigaciones que estaban surgiendo en todo Estados Unidos, la Unión Europea pronto se unió y también anunció que iniciaba investigaciones formales contra la red social china. Sucedió en febrero de 2024.

Ese mes, la Comisión Europea, cuerpo ejecutivo de la UE, informó de que tenía sospechas de que la plataforma estaba vulnerando sus políticas digitales. En concreto, detalló, el organismo consideró que TikTok había infringido la ley de protección de menores de edad, transparencia, protección de datos, riesgo de adicción y contenidos nocivos.

La adicción volvía a ser el objeto de debate y la Unión Europea aseguraba que existían "efectos reales y previsibles" que perjudicaban el "bienestar físico y mental de la persona" y que, por tanto, eran un riesgo para los ciudadanos europeos:

Dicha evaluación es necesaria para contrarrestar los riesgos potenciales para el ejercicio del derecho fundamental al bienestar físico y mental de la persona, el respeto de los derechos del menor, así como su impacto en los procesos de radicalización.

El algoritmo y sus efectos sobre la salud de usuarios y menores de edad no es el único problema identificado por la Comisión Europea. También lo es la transparencia de la plataforma y el acceso de los datos de usuarios por terceros. TikTok fallaría también en garantizar un nivel adecuado de privacidad, seguridad y protección de los menores, en particular en lo que respecta a la configuración de privacidad por defecto para los menores como parte del diseño y funcionamiento de sus sistemas de recomendación.

Tres meses después de que la Unión Europea abriese una investigación contra TikTok, el organismo decidió abrir otra investigación formal contra Meta. En este caso por, mediante sus redes sociales Facebook e Instagram, crear adicción entre los menores de edad.

Thierry Breton, comisario de Mercado Interno, fue el encargado de comunicar la decisión tomada por el máximo organismo europeo. "No estamos convencidos de que Meta haya hecho lo suficiente para cumplir las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales (LSD): mitigar los riesgos de efectos negativos para la salud física y mental de los jóvenes europeos en sus plataformas Facebook e Instagram", escribió en redes sociales.

We are not convinced that Meta has done enough to comply with the DSA obligations — to mitigate the risks of negative effects to the physical and mental health of young Europeans on its platforms Facebook and Instagram. pic.twitter.com/WxPwgE5Opc

Para ser más precisos, Breton enumeró los tres puntos que llevaron a la UE a la apertura de su investigación: "Los potenciales efectos adictivos de las plataformas; la eficacia de las herramientas de verificación de la edad; y el nivel de privacidad y seguridad que se ofrece a los menores en el funcionamiento de los sistemas de recomendación".

La Unión Europea anunció en abril que abría una investigación contra TikTok Lite. La versión simplificada de la red social, disponible únicamente en España y en Francia, levantó la preocupación de la Comisión Europea por ofrecer una remuneración económica por visualizar contenido.

Hemos abierto un segundo procedimiento formal contra TikTok. Nos preocupa que TikTok no haya evaluado los riesgos que conlleva su "Programa de Tareas y Recompensas", y consideramos que existen riesgos de daños graves para la salud mental de los usuarios.

We have opened a second formal proceeding against TikTok.

We're concerned that TikTok has failed to assess the risks that its "Task and Reward Program" entails, and we consider that there are risks of serious damage for the mental health of users.

More info ↓#DSA

— European Commission (@EU_Commission) April 22, 2024