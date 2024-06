La ola de calor continúa en Arizona y Nevada mientras Florida se prepara para fuertes tormentas

La ola de calor continúa esta semana en Arizona y Nevada mientras Florida se prepara para fuertes tormentas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en Phoenix las temperaturas podrían situarse entre los 105ºF (40ºC) y los 112 ºF (44ºC) mientras que en otros lugares de Arizona como Flagstaff las temperaturas rondarán los 110ºF:

Se pronostica que las temperaturas aumenten hasta casi arder a mediados de semana. Una advertencia de calor excesivo está ahora en vigor para la mayor parte de la zona sur-centro de AZ de martes a jueves. El martes las temperaturas aumentan a 110ºF antes de alcanzar una máxima de 110-112ºF entre el miércoles y el jueves en los desiertos más bajos. #azwx

California también verá un aumento de sus temperaturas. Según aseguró USA Today, la ciudad de Bakersfield podría registrar temperaturas de hasta tres dígitos mientras que el Valle de Sacramento registrará hasta 107 grados Fahrenheit.

Desde el jueves y durante todo el fin de semana, el calor continuará en estados como Arizona, Texas, California, Nevada y Nuevo México. Allí, adelantó a NBC News Todd Shoemake, del Servicio Meteorológico Nacional en Alburquerque, podrían tener temperaturas de hasta tres dígitos: "A medida que nos acercamos a las dos primeras semanas de junio, muchos lugares realmente comienzan a ver cómo esas temperaturas aumentan. El sur de California, el sur de Nevada y el suroeste de Arizona están empezando a ver muchos dígitos triples", afirmó.

La cúpula de temperaturas abrasadoras del oeste a principios de semana envolverá el corazón de la nación a partir del miércoles, y luego se extenderá por el sur y el este de EEUU en la segunda mitad de la semana. Mientras estas regiones se calientan, el noroeste del Pacífico puede esperar un enfriamiento para el próximo fin de semana.

Florida, en riesgo de inundación por las fuertes tormentas

Las altas temperaturas darán un respiro a Florida que se prepara para, en su lugar, vivir la que será la primera tormenta tropical de la temporada. Este fenómeno meteorológico dejará en Orlando y Tampa Bay entre 4 y 6 pulgadas de lluvia y marcará el comienzo de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2024.

Preocupaciones por fuertes lluvias e inundaciones esta semana. Un penacho de humedad tropical se extenderá sobre el sur de Florida esta semana, trayendo períodos de fuertes lluvias cada día asociados con chubascos generalizados y tormentas eléctricas.

⚠️ Heavy Rain and Flooding Concerns This Week ⚠️ A plume of tropical moisture will spread over South Florida this week, bringing periods of heavy rainfall each day associated with widespread showers and thunderstorms.

Sin embargo, el temporal no será tan beneficioso para los floridianos que, a pesar de que tendrán un respiro de la sequía que estaban padeciendo, podrían sufrir otras consecuencias debido a las tormentas, incluyendo inundaciones en varias calles. Alex DaSilva, pronosticador principal de huracanes de AccuWeather, explicó qué consecuencias podrían traer las lluvias al estado:

Se ha dicho que 'todas las sequías terminan en inundaciones', y puede que esta no sea diferente. El centro y sur de Florida están experimentando actualmente condiciones de sequía de moderadas a severas. Hay partes del centro y sur de Florida que solo han recibido entre el 50% y el 70% de la lluvia que deberían recibir en lo que va del año. Esta falta de lluvia ha llevado a la expansión de las condiciones de sequía esta primavera.