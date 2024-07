Trump critica al jefe del FBI por cuestionar si realmente le dispararon en el atentado

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 26 de julio, 2024

Donald Trump criticó a Christopher Wray después de que el director del FBI dudase sobre si lo que le alcanzó en la oreja al candidato republicano en el atentado que sufrió en Pensilvania fue una bala o metralla.

"No, fue, por desgracia, una bala que golpeó mi oreja, y la golpeó fuerte. No había vidrio, no había metralla. En el hospital lo llamaron 'herida de bala en la oreja', y eso es lo que fue. No es de extrañar que el FBI haya perdido la confianza de Estados Unidos", escribió Trump en Truth Social.

En una comparecencia en el Congreso, Wray dudó sobre qué fue lo que le impactó al candidato republicano en el escenario del mitin.

"Creo que con respecto al expresidente Trump, hay algunas dudas sobre si es o no una bala o metralla que, ya sabes, golpeó su oreja", señaló el director del FBI, en declaraciones recogidas por The Hill.

Wray añadió que la investigación sobre el ataque "sigue en curso".