Nuevos ataques de Hezbolá en el norte de Israel matan a un civil

El norte de Israel sigue siendo una zona de peligro. Los últimos ataques de Hezbolá causaron la muerte de un civil este viernes, que estaba en la zona para trabajar con las Fuerzas de Defensa de Israel. De acuerdo con los medios israelíes, se trata de Sharif Suad, de origen beduino y residente de Sallama.

Sharif Suad, an Israeli civilian contracted by the IDF, was killed in the Hezbollah anti-tank missile attack in the Mount Dov area on the Lebanon border overnight. https://t.co/WprquNekhO pic.twitter.com/Cwx1v18uso

Según el Times of Israel, Suad murió en un ataque en el que Hezbolá usó armas antitanque. Trabajaba en los alrededores del monte Dov mejorando las infraestructuras para la defensa de las posiciones militares en la región.

Tras el ataque, las IDF informaron dos ataques contra instalaciones de Hezbolá en el sur del Líbano, incluido un depósito de armas y una posición lanzacohetes, además de otras instalaciones en Markaba, Kfarchouba y Ain al-Tineh.

Israeli fighter jets carried out strikes against buildings where Hezbollah operatives were gathered, in the southern Lebanon towns of Tayr Harfa and Ayta ash-Shab, the IDF says.

Tanks also shelled areas near Yarine and Dhayra to "remove threats," the military adds. pic.twitter.com/q1urEWNWOt

