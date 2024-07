María Corina Machado desborda Caracas en el cierre de campaña de las elecciones venezolanas, mientras el chavismo no le responde a Maduro

Publicado por Orlando Avendaño Verificado por 26 de julio, 2024

Este jueves 25 de abril concluyó la campaña para las elecciones de Venezuela. Tanto la oposición como el régimen chavista convocaron a sus simpatizantes a tomarse Caracas. Para evitar un enfrentamiento, la oposición venezolana, en voz de su líder María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia, convocó a asistir a la avenida principal de Las Mercedes, al este de la capital. En cuanto a Maduro, optó por tomarse la histórica avenida Bolívar, en el centro de Caracas.

La avenida de Las Mercedes se quedó corta. Los opositores desbordaron completamente las calles y consiguieron lo que algunos testigos consideran que es la mayor manifestación antichavista hasta el momento en Caracas. Fueron varios kilómetros atestados de decenas de miles de personas al grito de "¡libertad!".

Maduro, por su parte, movilizó a simpatizantes y empleados públicos de todo el país para tratar de llenar la avenida Bolívar. Según testigos, fueron más de cincuenta autobuses que viajaron de diferentes regiones de Venezuela. Iban llenos de empleados públicos y militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Aún así, y pese a las intimidaciones, Maduro apenas logró llenar un cuarto de la avenida Bolívar.

"La gente iba, recibía la comida que les daban. Se quedaban un rato y se iban a su casa", dijo a Esteban Jimenez a VOZ, quien era el encargado de un pequeño restaurant cercano a la marcha chavista.

Otra persona, que prefirió el anonimato, le dijo a VOZ: "Conozco dos personas que fueron. Los trasladaron en autobuses. Son opositores pero como trabajan con el Estado, tuvieron que ir. Llegaron, les dieron una camiseta y al rato se fueron".

Machado no solo no pudo movilizar autobuses, sino que el régimen puso todo tipo de trabas para que la gente no pudiera viajar a Caracas a asistir a la marcha opositora. Toda la capital estaba llena de retenes policiales, que intimidaban a los manifestantes. Sin embargo, la participación fue histórica.

"¡Nunca había visto tanta gente como hoy! Pero eso es lo de menos: ¡nunca había sentido una energía como la de hoy!", le dijo Mariana Núñez a VOZ, desde la marcha opositora.

"Llevamos ocho horas aquí. No nos importa. Estaremos el domingo el tiempo que sea necesario. ¡Esto no lo para nadie!", aseveró.

A pocas horas de unas elecciones cruciales para Venezuela, la inquietud por un inminente fraude crece. Sin embargo, la apuesta de la oposición es que la participación sea tan masiva, tan abrumadora, que provoque el quiebre en la estructura gobernante que dé paso a la transición.

Por su parte, el chavismo ha amenazado con sangre y represión, en el caso de perder las elecciones.