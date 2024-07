Colombia y Brasil se bajan a último momento de la observación electoral de Venezuela y ya no enviarán a sus delegaciones

Publicado por Orlando Avendaño Verificado por 25 de julio, 2024

A lo largo de la tarde de este miércoles 24 de julio los Gobiernos de Colombia y Brasil oficializaron la decisión de no enviar sus delegaciones como observadoras de las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio en Venezuela.

Tanto el Gobierno de Petro como el de Lula tenían previsto tener presencia este domingo en Caracas. No obstante, en último momento decidieron cancelar sus misiones. En el caso de Colombia, que era una delegación presidida por el mismísimo canciller Luis Gilberto Murillo, la razón, supuestamente, fue que la agenda de Murillo estaba muy apretada, según publicó el medio colombiano Semana.

En el caso de Brasil fue el Tribunal Superior Electoral el que anunció que ya no enviaría a Caracas a los observadores. Luego de que la semana pasada el Tribunal aceptara la invitación hecha por la justicia chavista para estar presenta en las elecciones, ahora el ex canciller y asesor del Gobierno de Lula, Celso Amorín, quien encabezaba la misión, no viajará.

A diferencia de Colombia, con respecto a Brasil sí hubo una controversia. Después de que Maduro amenazara en un mitin con un "baño de sangre" de perder las elecciones del 28 de julio, el presidente Lula reaccionó y dijo que sus palabras "le asustan" .

"El que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre. Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va", dijo Lula este lunes 22 de julio.

Al día siguiente, Maduro atacó el sistema electoral brasileño: "En Brasil ni una sola cédula es verificada. ¿En Brasil? ¡No auditan ni un acta!".

Por el ataque, el Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió suspender la misión.

"Ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas que, contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos", se lee en un comunicado.

Con la ausencia de Brasil y Colombia, las elecciones venezolanas ya no contará con la observación de quienes hasta hace poco eran los dos aliados más importantes del régimen de Nicolás Maduro. Las tensiones dan cuenta de una grieta en las relaciones, pero también dejan más desprotegidas las elecciones, sobre las que hay serias dudas y cuya víspera se ha caracterizado por la violencia, las amenazas y la represión por parte de la tiranía chavista.

Sumado a Brasil y Colombia, otro aliado que tampoco asistirá y que lo anunció este mismo miércoles fue el expresidente argentino, Alberto Fernández. Luego de ser invitado, Fernández también emitió comentarios que incomodaron al régimen.

En una entrevista de radio, Fernández dijo que "si es derrotado, Maduro lo tiene que aceptar. Como dijo Lula: 'El que gana, gana y el que pierde, pierde'. Punto. Así es la democracia".

Por esos comentarios, el régimen chavista decidió desinvitar al expresidente, quien también era considerando un aliado importante de Nicolás Maduro.