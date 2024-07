Maduro revoca la invitación como veedor en las elecciones a su aliado Alberto Fernández

Alberto Fernández, ex presidente de Argentina Cordon Press

Alberto Fernández, ex presidente de Argentina, informó de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela le revocó una invitación que había recibido para ser veedor de las elecciones que se realizarán el próximo domingo en el país caribeño.

Fernández, que en su gestión fue aliado de Nicolás Maduro, explicó que “en el día de ayer, el Gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”.

Además, resaltó que la decisión se tomó por los comentarios en los que aseguró que Nicolás Maduro debe reconocer si pierde el proceso electoral.

“La razón que se me dio es que, a juicio de aquel Gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”, resaltó Fernández.

En ese sentido, Fernández sostuvo que no entiende las razones de la dictadura venezolana. Sostuvo que solo expresó lo que debe ocurrir en una democracia.

“Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, ‘el que gana, gana y el que pierde, pierde’ y si el oficialismo fuera eventualmente derrotado debía aceptar el veredicto popular. Otro tanto debería hacer la oposición en el caso de que el resultado le fuera adverso”, resaltó Fernández.

El expresidente argentino instó el martes a Nicolás Maduro a aceptar el resultado en caso de perder las elecciones que se celebrarán en ese país el 28 de julio.

"Si (Maduro) es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo (el presidente de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva): el que gana, gana, y el que pierde, pierde (...) voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien", dijo en una entrevista radial Fernández sobre los comicios venezolanos.

"Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y que los que están deambulando por el mundo porque se fueron del país por la causa que fuera puedan volver", añadió Fernández sobre los casi ocho millones de venezolanos que emigraron del país en la última década, según la ONU.