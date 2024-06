Nancy Pelosi admite su responsabilidad por la ausencia de la Guardia Nacional en el Capitolio el 6 de Enero

Trascienden nuevas imágenes de los momentos que siguieron a los disturbios del 6 de Enero en las que la expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asume su culpa ante la falta de seguridad en el Capitolio.

Las imágenes fueron grabadas por la hija de Pelosi, Alexandra, mientras ambas van en la parte trasera de un vehículo. Fueron difundidas en el marco de un nuevo documental producido para HBO, plataforma propiedad del conglomerado Warner Bros. Dicho material audiovisual también fue cedido a la comisión republicana que investiga la responsabilidad de los cargos electos sobre el 6 de Enero.

En las grabaciones, Nancy Pelosi asegura que tendría que haber llamado a la Guardia Nacional para pedir ayuda ante las protestas que se concentraron frente al Congreso de los Estados Unidos y que concluyeron con el asalto de este por parte de los manifestantes.

#BREAKING | Unseen footage of Nancy Pelosi on January 6th, 2021 comes to light, seemingly admitting responsibility over the Capitol Hill security failure:

“I take responsibility for not having them just prepare for more” pic.twitter.com/fr5jVSQJLk

— VOZ (@Voz_US) June 10, 2024