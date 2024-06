Mike Johnson anuncia que llevará el desacato de Garland a los tribunales y critica la Justicia de "dos niveles" de Biden

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció que llevará al fiscal general del Distrito de Columbia el desacato del fiscal general de la Administración Biden, Merrick Garland, tras la negativa del Departamento de Justicia (DOJ) de presentar cargos contra él. Además, el speaker lamentó que el Ejecutivo haya creado "un sistema de Justicia de dos niveles" con distinto tratamiento para las personas por el mismo delito dependiendo de quiénes sean o qué ideas defiendan.

The House disagrees with the assertions in the letter from the Department of Justice, and as Speaker, I will be certifying the contempt reports to the U.S. Attorney for the District of Columbia. We will also move to enforce the subpoena of Attorney General Garland in federal… https://t.co/YOzqzlKWtE

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) June 14, 2024