Massachusetts: 23 pares de gemelos se gradúan del mismo año en la misma escuela

Una asombrosa coincidencia ha llamado la atención de los medios y las redes sociales esta semana en Massachusetts. En una escuela del municipio de Needham, en el condado de Norfolk, 23 pares de hermanas gemelos se han graduado a la vez.

En total, estos 46 jóvenes son prácticamente el 10% de todo el curso escolar. Es "bastante inusual", dijo Samantha Bibbo, directora de la escuela, en declaraciones para AP. "Normalmente tenemos entre cinco y diez conjuntos como máximo. Dados nuestros números, tenemos aproximadamente entre 450 y 500 niños en cada grado, así que esto fue extraordinariamente alto".

Remember the twenty-three pairs of twins graduated Wednesday from middle school in Needham, Massachusetts.The 46 twins represent approximately 10% of the 438 students who just concluded the 8th grade at Pollard Middle School.

Eerie, they'll look the same. pic.twitter.com/4tMM3U5P7d

— AnonHeel (@AnonHeel) June 12, 2024