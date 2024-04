La oposición brasileña denuncia en Europa la "tiranía gubernamental" de Lula da Silva

Varios legisladores de la oposición brasileña acudieron esta semana al Parlamento Europeo en Bruselas para denunciar la "tiranía gubernamental" de Lula da Silva en Brasil. Fueron Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis y Gustavo Gayer, todos miembros del Partido Liberal (PL), quienes tomaron la palabra frente a un panel de legisladores de la Unión Europea.

Los congresistas brasileños fueron invitados por parlamentarios europeos afines a sus ideas. La ponencia corrió a cargo del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, una formación del hemiciclo de Bruselas. Fue el parlamentario conservador español Hermann Tertsch quien invitó a sus homólogos brasileños.

🚨URGENTE - Deputado Gustavo Gayer denuncia a ditadura brasileira no parlamento Europeu! pic.twitter.com/fCWgYhhIS5 — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) April 11, 2024

Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro y Bia Kicis acusaron al Gobierno de Lula da Silva de instrumentalizar la Justicia del país a través del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien también es presidente del Tribunal Superior Electoral y exministro de Justicia socialista. Una instrumentalización que sirve, según los miembros del PL, para perseguir e intimidar a la oposición.

Los diputados del PL denunciaron que el actual Ejecutivo de Lula lleva al país por el mismo camino que Venezuela, país con el que el hicieron una serie de comparaciones a lo largo de sus intervenciones. Es una comparación que ya hizo el analista político Jack Posobiec durante el CPAC de 2024. La política exterior del Gobierno de Lula también se enfrentó a duras críticas. Especialmente debido al encontronazo diplomático que Da Silva provocó con Israel al aceptar el marco dialéctico de Hamás y acusar al Gobierno de Netanyahu de cometer un genocidio en Gaza.

Musk contra el Gobierno de Lula

La aparición de los congresistas brasileños también se dio pocos días después de que escalara la tensión entre la Justicia brasileña y el magnate de la tecnología Elon Musk. El Supremo Tribunal Federal abrió una investigación contra Musk por "obstrucción a la justicia, pertenencia a una organización criminal e incitación al crimen".

🚨 #BREAKING | Brazil's Supreme Court has just opened an investigation against Elon Musk for obstruction of justice by not allowing X accounts to be censored on the orders of Jorge Messias, Brazil's attorney general, along with Judge Alexandre de Moraes and President Lula. pic.twitter.com/dlbLyKV2iK — VOZ (@Voz_US) April 8, 2024

La Justicia brasileña acusa a Musk de negarse a obedecer a las órdenes de los tribunales, que pidieron la eliminación de una serie de cuentas de X. Elon Musk se negó a obedecer al Tribunal brasileño, asegurando que dicha intromisión de la Justicia es un ataque a la libertad de expresión. Muchas de las cuentas que la Justicia, liderada por el socialista Alexandre de Moraes, pretender eliminar pertenecen a miembros de la oposición, parlamentarios y periodistas que no son afines al actual Gobierno de Lula da Silva.

A raíz de la aparición de los diputados del PL en Europa, Elon Musk publicó una serie de mensajes en apoyo a los liberales brasileños. Entre otros mensajes, Musk republicó y calificó de "riguroso" un reportaje acerca de la estrategia de censura de los socialistas en Brasil firmado por Michael Shellenberger. También dio voz al periodista brasileño Rodrigo Constantino, a quien la Policía federal brasileña investiga y desde entonces sufre una serie de bloqueos por parte del Estado. Finalmente, Musk fijó un mensaje en su muro de X en el que sostiene que "la severidad de la censura y el grado de incumplimiento de las propias leyes brasileñas, en detrimento de su propio pueblo, es el peor de todos los países del mundo en los que opera esta plataforma".

The severity of the censorship and the degree to which Brazil’s own laws are being broken, to the detriment of their own people, is the worst of any country in the world in which this platform operates. https://t.co/dWa3Mkrkas — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2024

Un 'X Files' en Brasil

Elon Musk asegura que dispone de una serie de archivos que prueban la injerencia de la Justicia brasileña en X. En especial apunta al juez y exministro Alexandre de Moraes, en una presunta trama que comenzó antes de adquirir Musk la red social.

Elon said that Alexandre has Lula on a leash and that he put his finger on the scale to elect him. As a member of the Brazilian congress and representing millions of people, I ask you to give us more information. This will be crucial for the future of our country, @elonmusk. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 9, 2024

Miembros del Parlamento brasileño pidieron a Elon Musk publicar la información de la que dispone acerca de las presiones de Alexandre de Moraes. El magnate de la tecnología respondió que tan solo haría una filtración una vez que tenga garantías de que los trabajadores de X en Brasil estén a salvo de algún tipo de represalia de la Justicia o del Gobierno.