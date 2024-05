Iowa se enfrenta al DOJ y asegura que "no dará marcha atrás" a la ley estatal que permite arrestar a algunos inmigrantes ilegales

"La única razón por la que tuvimos que aprobar esta ley es porque la Administración Biden se niega a hacer cumplir las leyes", así respondió la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, a la advertencia -de tomar acciones legales- del Departamento de Justicia (DOJ) si se aplica una nueva norma estatal que permite a las autoridades arrestar inmigrantes ilegales a quienes anteriormente se les negó la entrada o se les deportó del país:

Tengo el deber de proteger a los ciudadanos de Iowa (...) A diferencia del Gobierno federal, respetaremos el estado de derecho y lo aplicaremos.

The only reason we had to pass this law is because the Biden Administration refuses to enforce the laws already on the books. I have a duty to protect the citizens of Iowa. Unlike the federal government, we will respect the rule of law and enforce it. pic.twitter.com/vKfIwx3QWL

La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, también se manifestó en referencia a la amenaza de demanda del DOJ y aseguró que el estado "no dará marcha atrás":

Biden no solo se ha negado a hacer cumplir las leyes federales de inmigración y asegurar nuestra frontera, sino que ahora amenaza con impedir que estados como IA hagan cumplir nuestras propias leyes (...) Nuestro mensaje a Biden es este: IA no dará marcha atrás ni se quedará quieto mientras la seguridad de nuestro estado está en juego (...) Si Biden se niega a detener la invasión fronteriza y mantener seguras a nuestras comunidades, IA hará el trabajo por él.

Not only has Biden refused to enforce federal immigration laws & secure our border, he is now threatening to block states like IA from enforcing our own laws.

Our message to Biden is this: IA will not back down & stand by as our state’s safety hangs in the balance. If Biden…

— Brenna Bird (@BrennaBird) May 3, 2024