Incendio del Corral: las llamas avanzan por el este de San Francisco empujadas por fuertes vientos

Un incendio que comenzó el sábado por la tarde cerca de la ciudad de Tracy obligó a evacuar a residentes del condado de San Joaquin, en California. Las llamas avanzaron este domingo hasta cubrir 11.046 acres (44 kilómetros cuadrados), de acuerdo con la ONG de monitoreo Watch Duty.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para las zonas al oeste del acueducto de California, el sur de Corral Hollow Creek, el oeste del condado de Alameda y el sur del condado de Stanislaus. También establecieron el Larch Clover Community Center como punto de evacuación temporal.

La causa del incendio todavía está bajo investigación. Dos bomberos resultaron heridos mientras respondían a la emergencia, según declaraciones del jefe del batallón Josh Silveira a CNN.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que habría fuertes vientos la noche del sábado y el domingo por la mañana que favorecerían la propagación de las llamas. Asimismo, había avisado durante la semana que un calor excesivo ayudaría a la formación de incendios.

Las autoridades del Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) venían previniendo de un aumento del peligro de incendios debido a un volumen alto de hierba muerta y condiciones más cálidas y secas en la región.

Este sábado, el Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) informó que a partir del lunes suspenderá todos los permisos de quema en áreas estatales para los condados de Alameda, Contra Costa, Santa Clara y el oeste de San Joaquín y Stanislaus.

