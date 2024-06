Fuentes diplomáticas del G7 se preocupan por la salud mental de Joe Biden, afirman que está peor que nunca

El presidente Joe Biden se convierte en objeto de críticas tras tener dificultades para mantener el enfoque durante las discusiones del G7 celebrada esta semana en Italia. Según fuentes diplomáticas, el mandatario tuvo su peor desempeño en un evento internacional debido a varios incidentes embarazosos y momentos de desconexión.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue cuando Biden se desvió del grupo y le dio la espalda a los líderes de la cumbre, lo que obligó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a guiarlo de regreso. Además, se reporta que Biden hizo esperar a Meloni 20 minutos antes de su llegada a la cumbre, lo que fue recibido con una sutil reprimenda humorística por parte de la primera ministra: "No deberías dejar a una mujer esperando así", le dijo Meloni con algo de humor.

Aunque se mencionó que el presidente mostró algunos momentos de lucidez durante las discusiones con líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido, varios reportes señalan que también parecía perder la concentración con facilidad, generando preocupaciones adicionales sobre su aptitud mental.

Otro aspecto que llamó la atención fue la decisión de Biden de no asistir a una cena organizada para los líderes del G7 en un hotel de lujo en el sur de Italia, argumentando la ocupada agenda de la cumbre.

Según The Sun, fuentes diplomáticas señalaron que Biden ha estado “perdiendo el foco” y otros asistentes de múltiples delegaciones describieron su actuación como "vergonzosa". Tras las crecientes preocupaciones en los círculos diplomáticos, el editor político de The Sun, Harry Cole, declaró: "Está perdiendo la concentración en las reuniones. A veces es muy astuto, otras veces no lo es. Así que hubo algunos acontecimientos preocupantes allí (…) Fue bastante doloroso verlo”.

Estos incidentes ocurren en un momento crítico, apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales. La gestión de Biden ha estado marcada por varios tropiezos públicos, incluyendo caídas y momentos de aparente desconexión, lo que ha generado dudas sobre su aptitud para otro mandato. A medida que se acercan las elecciones, las preocupaciones sobre la capacidad de Biden para desempeñar sus funciones de manera efectiva y sostenida siguen aumentando entre los aliados diplomáticos y el público en general.

Críticas en redes sociales

Anyone who denies this is extremely uncomfortable and embarrassing to watch at this point isn't being honest. And I don't understand how Democrats and their pundits believe they can convince Americans it's not happening. And he wants 4 more years:pic.twitter.com/j1jrzc34u8 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) June 13, 2024

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in. Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group. This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH — Collin Rugg (@CollinRugg) June 13, 2024

NEW: President Joe Biden goes in for an intimate forehead to forehead with the Pope at the G7 summit in Italy. Pope Francis appeared to look uncomfortable with the gesture. According to insiders at the G7, Biden’s performance is the “worst” it has ever been, noting that he… pic.twitter.com/o94JTQo8WH — Collin Rugg (@CollinRugg) June 14, 2024

Biden appears Zombie-like as he appears dazed and confused during the G7 Summit in Italy. pic.twitter.com/bg1qfAK5cy — Oli London (@OliLondonTV) June 13, 2024