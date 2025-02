¡Su Gmail está en riesgo! Estos son los 6 consejos del FBI para proteger su correo de phishing y ciberataques

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 26 de febrero, 2025

Al año, miles de personas en el mundo son víctimas del phishing, o de ciberdelincuentes, que buscan robar datos personales, bancarios y hasta acceder de forma ilegal a correos electrónicos para cometer estafas y suplantación de datos. Frente a esto, el FBI ofreció recomendaciones básicas con las que usted podrá proteger su cuenta de Gmail, y no ponérsela tan fácil a los delincuentes.

6 consejos del FBI para proteger su cuenta Gmail de phishing



El Buró Federal de Investigaciones o FBI, ofreció una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos de que usted o cualquiera, sea víctima de phishing en su cuenta Gmail. Una técnica con la que los ciberdelincuentes buscan suplantar la identidad de las personas, de distintas formas: mediante llamadas, mensajes de texto, enlaces fraudulentos por correo electrónico, páginas idénticas a la de los bancos, redes sociales o cualquier identidad legítima, con el objetivo de ganar su confianza, y que usted responda a información sensible. Si quiere evitar ser una víctima más, tome en cuenta las siguientes recomendaciones del FBI.

1. Verifique la dirección de correo del remitente: los ciberdelincuentes siempre buscarán la manera de no ser detectados, sin embargo, es fundamental revisar el nombre del remitente y la dirección del correo. Algo a lo que debe prestar total atención porque los cambios o “errores” suelen ser mínimos.

2. No ingrese a enlaces sospechosos: ¿Recibió un enlace que no esperaba o le genera desconfianza un correo que parece ser oficial de su banco? Es fácil verificarlo: desde el ordenador pase el cursor por encima del enlace, sin hacer clic, y en la parte inferior izquierda le aparecerá información del URL. Si no está relacionada o refleja un nombre distinto al oficial de la entidad, no ingrese. Puede hacer de esto una práctica habitual.

Manos en un teclado.imago/Christian Ohde / Cordon Press

3. Active la verificación en dos pasos de su Gmail: dentro de su cuenta de Gmail, acceda a “Gestionar tu cuenta de Google”, luego seleccione “Seguridad”. Posteriormente "Verificación en dos pasos", y siga las instrucciones que le indica la plataforma. De esta forma aplicará una capa de seguridad mayor a su cuenta. Actualmente las contraseña no son suficientes.

4. En caso de “sorpresas”, urgencia o amenazas, tenga cautela y analice la situación para no caer en la trampa: si alguien le escribe, asegurando que es el abogado de un “familiar” lejano de un país recóndito, que nunca conoció, y que tiene una herencia para usted, es falso. En caso de recibir amenazas o un mensaje de ayuda “inmediata”, estudie la situación antes de contestar cualquier tipo de correo o ingresar a algún enlace. Si las amenazas persisten, diríjase a la policía.

5. Mantenga actualizadas las aplicaciones y el navegador a su última versión: normalmente los fabricantes agregan nuevas opciones, incluyen mejoras en los parches de seguridad o resuelven alguna vulnerabilidad existente. Aunque los ciberdelincuentes siempre están buscando desafiar las novedades en cuanto a seguridad digital, será mayor el reto.

6. No descargue archivos adjuntos desconocidos: si le llegó un correo de alguien que no conoce, de una “entidad” o una persona que no suele adjuntar documentos o enviarle correos, no lo descargue, puede ser víctima de phishing o un virus. Lo recomendable es siempre instalar un antivirus y mantenerlo actualizado.

Proteger su cuenta de Gmail cada día es más necesario



Gmail también cuenta con mecanismos de seguridad que filtra correos spam, le alerta sobre posibles archivos maliciosos, al igual que de actividades sospechosas en su cuenta. En esta plataforma tiene la posibilidad de verificar los dispositivos en los que está abierto su correo electrónico, y también le ofrece la opción de hacer chequeos periódicos de seguridad.