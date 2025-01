Publicado por Williams Perdomo Verificado por 31 de enero, 2025

Emilia Pérez, el musical sobre el narco mexicano, lidera esta gala con el mayor número de nominaciones de los Óscar pese a las numerosas críticas negativas, no deja de estar en el centro de la polémica. La más reciente ha sido por los mensajes de su estrella, conocida como Karla Sofía Gascón, que escribió mensajes -hace varios años- criticando lo woke que se han vuelto los premios y otros temas sociales.

En el año 2021, no solo criticó la gala por "fea", sino que también cuestionó los reconocimientos que fueron otorgados en ese momento por considerar que era demasiado reivindicativos: señaló que parecía una manifestación "progre" de Black Lives Matter o feminista.

"Cada vez más los Óscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M. Aparte, una gala fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo", dijo Gascón en uno de sus mensajes escritos en la plataforma X, que antes era Twitter.

Además, se refirió a George Floyd como un "estafador drogadicto". Señaló que las personas que protestaron por su muerte en 2020 están equivocados. "Realmente creo que a muy poca gente le importó George Floyd, un estafador drogadicto, pero su muerte ha servido para demostrar una vez más que hay gente que todavía considera a los negros como monos sin derechos y considera a los policías como asesinos", dijo Gascón.

En otro mensaje agregó que "hay demasiadas cosas sobre las que reflexionar respecto del comportamiento de nuestra especie cada vez que ocurre un evento. Tal vez ya no se trate de racismo, sino de clases sociales que se sienten amenazadas entre sí. Tal vez esa sea la única diferencia real".

"El islam es maravilloso, sin ningún machismo"

Las publicaciones, muchas de las cuales fueron borradas, se conocieron después de que medios de comunicación como Variety las reseñara. Se publicaron en gran parte entre 2020 y 2021. En las publicaciones, Gascón también critica el avance del islamismo en Europa:

"El islam es maravilloso, sin ningún machismo. Las mujeres son respetadas, y cuando son tan respetadas, se les deja un pequeño agujero cuadrado en la cara para que se les vean los ojos y la boca, pero solo si se comportan bien. Aunque se visten así para su propio disfrute. ¡Qué profundamente repugnante para la humanidad!", publicó la estrella trans.

En agosto de 2021 señaló que "Occidente debería prohibir el islam y cualquier manifestación política o religiosa que atente contra los derechos humanos y los valores universales".

Gascón también se refirió a la influencia de China durante la pandemia y criticó las vacunas chinas contra el covid-19. "Tantos científicos en el mundo fabricando bombas, tantos académicos construyendo objetos para el espacio, tantas fábricas medicinales y no hay nadie que pueda ponerse en línea con esta mierda china. (emoji de encogimiento de hombros) Al final, fue un tremendo espectáculo para una nueva variante de la gripe, aviar o coronavirus", dijo en una publicación, recogida por Variety, de febrero 2020.

Insistió en su posición en otra publicación de agosto de 2020: "La vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, dos flores de plástico, una linterna emergente, tres líneas telefónicas y un euro para tu primera compra controlada".

De igual manera, publicó duros mensajes en contra de comunistas españoles como Pablo Iglesias, que en 2020 aún era líder de Podemos, y lo calificó como "hipócrita de mierda".

"No me gustan los adjetivos"

No se trata de la primera polémica de Gascón. Cuando estuvo en El Hormiguero, un reconocido programa de entrevistas en España, se hizo viral su molestia luego de que el presentador, Pablo Motos, le preguntara qué significaría para ella poder convertirse en "la primera trans nominada" a los Óscar.

"Pues que no me gustan los adjetivos, a lo mejor también soy la más alta".

A la respuesta, Motos repreguntó si no podía hacer referencia a que es una persona trans. Gascón respondió: "Soy una mujer. Pero la verdad es que lo de los adjetivos a mí me carga un poquito, como dirían en México (...) No se puede utilizar como la usan muchos medios como reclamo para que la gente vea la noticia como el bicho raro. Yo no veo que digan 'la actriz gorda que ha ganado el premio'".

Entre tanto, Emilia Pérez, el musical de Jacques Audiard sobre un despiadado narcotraficante mexicano que se transforma en mujer, lidera la competición con 13 nominaciones entre ellas la de "Mejor Actriz" para Gascón.