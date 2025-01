Jim Acosta deja CNN tras ser retirado de la programación principal de la cadena

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 28 de enero, 2025

El presentador de CNN Jim Acosta decidió abandonar la cadena tras los recientes cambios que lo dejaban por fuera de la programación principal. El conductor renunció en vivo en la emisión de su programa.

La semana pasada, CNN anunció que el programa de Acosta en el horario de las 10 a.m. ET sería reemplazado por una nueva edición de The Situation Room -conducido por Wolf Blitzer y Pamela Brown- en un intento por reorganizar la parrilla de contenido.

Según indican, el CEO de CNN, Mark Thompson, ofreció a Acosta un nuevo espacio de dos horas durante la madrugada, un horario menos destacado en comparación con su emisión matutina. Fuentes cercanas al presentador aseguran que esta decisión es lo que habría llevado a su salida antes de finalizar su contrato.

Enfrentamientos públicos regulares con la Administración Trump

Jim Acosta se unió a CNN en 2007. Empezó como corresponsal político y, después, ascendió a corresponsal jefe de la cadena en la Casa Blanca durante las administraciones de Obama y Trump. Su relación tensa con el actual presidente Donald Trump y su equipo -en el mandato pasado- lo convirtió en una figura polarizadora durante las conferencias de prensa de la Administración Trump, donde protagonizó enfrentamientos públicos regularmente.

Por ahora, CNN no ha emitido comentarios oficiales sobre la salida de Acosta.