'Debby' deja al menos cuatro muertos a su paso por Florida

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 5 de agosto, 2024

Debby tocó tierra este lunes por la mañana en el estado de Florida y desde entonces sus consecuencias no han dejado de notarse en la región.

El huracán, que aterrizó en la costa de Big Bend, dejó al menos a cuatro personas muertas a su paso por el Estado Soleado, según reportaron las autoridades.

La primera víctima fue el conductor de un camión de 18 ruedas. El hombre de 64 años que manejaba el automóvil, originario de New Albany (Mississippi), perdió el control de su vehículo alrededor de las 2.30 a.m., según informó a NBC News la Patrulla de Carreteras de Florida.

El cadáver del conductor fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos del Condado de Hillsborough quien también recuperó el camión y lo transportó a un local de Stepps Towing para su inspección.

Un niño de 13 años se convirtió en la segunda víctima de Debby. Según explicó la Oficina del Sheriff del condado de Levy, el joven murió cuando cayó un árbol sobre una casa ambulante y las autoridades encontraron su cuerpo al acudir a una llamada de auxilio a las 8 de la mañana.

Allí encontraron al chico "aplastado dentro de la casa". "Nuestros pensamientos y oraciones están con esta familia mientras lidian con esta tragedia", aseguró la oficina del sheriff.

El condado de Dixie, en Florida, también registró dos muertes por el temporal durante la noche del domingo: un niño de 12 años y una mujer de 38 años.

Ambos estaban en un automóvil cuando la mujer perdió el control del vehículo debido a "las inclemencias del tiempo y la calzada mojada" y terminó golpeando el guardarraíl de la mediana central para acabar volcando y saliéndose de la calzada.

Según reportó la Patrulla de Carreteras de Florida, tanto la conductora como el joven de 12 años murieron en el acto. El accidente también se cobró una tercera víctima: un joven de 14 años que fue trasladado a UF Health con heridas graves.

300.000 personas sin electricidad en Florida y Georgia

El temporal también causó estragos en el suministro eléctrico. De esta forma, según la web especializada Poweroutage.us, a primera hora del lunes un total de 300.000 clientes se encontraban sin luz en Florida y en Georgia.

En concreto, según esta misma web reportó a las 10.48 a.m. ET, un total de 297.281 clientes aseguraron estar sin luz en el Estado Soleado mientras que otros 24.099 clientes aseguraron no disponer de suministro eléctrico en Georgia.

Mientras tanto, Debby continúa recorriendo Florida pero ya no como un huracán de categoría uno sino que el Centro Nacional de Huracanes aseguró, hace pocos minutos, que el fenómeno meteorológico había bajado de nivel y volvía a catalogarse como una tormenta tropical: