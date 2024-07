Publicado por Williams Perdomo Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-12T19:20:12.000Z"}

Prisha Mosley, de 26 años, se arrepiente de haberse hecho una operación de transición cuando era adolescente. Ahora, es madre y describe cómo ha sido de dolorosa su vida por haber pasado por el quirófano para quitarse los senos y de haber tomado medicamentos para cambiar de sexo.

Luego de su experiencia se convirtió en embajadora del Foro de Mujeres Independientes. Explicó que los médicos le dijeron que las intervenciones médicas como las hormonas cruzadas podían afectar la fertilidad. Sin embargo, quedó embarazada y su vida cambió durante el embarazo y cuenta su historia para evitar que otras mujeres pasen por este tipo de sufrimiento.

"Pero lo peor es que le puede pasar a otras personas. El dolor de imaginar que alguien más podría sentir o experimentar lo que yo estoy experimentando hace que el dolor de ser un caso de estudio público sea insensible. No se compara. Nadie vino a salvarme cuando era pequeña. Nadie me dijo la verdad", dijo Mosley en una conversación con el New York Post.

En ese sentido, Mosley explicó que su cuerpo quedó prácticamente destrozado. Tiene el hígado muy grande y la insulina alta. El útero, la vejiga y la vagina también están afectados y esto le pasó factura durante el embarazo. "Su desequilibrio hormonal ha provocado que el bebé sea muy grande y que sus caderas sean demasiado pequeñas para dar a luz por vía vaginal", explicó NYP.

Al final, a pesar de las dificultades, su bebé está sano. Mosley describe su caso como un milagro. Pero eso no cambia el hecho de que todo lo que tuvo que pasar por no contar con la asesoría y acompañamiento que le advirtiera sobre todos los riesgos que podía enfrentar por someterse a un cambio de sexo.

Y es que la pesadilla no acabó cuando decidió abandonar la transición. Mosley indicó que no existe un estándar de atención para quienes abandonan el proceso de transición. Algo que fue diferente cuando decidió -siendo aún muy joven- iniciar el proceso porque sus médicos, dijo, estaban "muy seguros [de quitarle los senos y bombearle testosterona]. Era una promesa. Yo lo creía completamente porque lo necesitaba. No hice la transición porque me lo estaba pasando bien. No había neurociencia para cambiar mi cerebro, así que tuve que editar mi cuerpo", aseguró Mosley.

La confusión sobre su género llegó cuando era aún una niña, cuando descubrió la ideología de género en Internet. "Sufría anorexia severa, ansiedad y trastorno límite de la personalidad, y se estaba recuperando de una agresión sexual a los 15 años, que resultó en un embarazo y un aborto espontáneo", resaltó el New York Post.

A esa edad, 15 años, avanzó en la transición al sexo masculino. A los 17 empezó a recibir inyecciones de testosterona. Un año después se sometió a una doble mastectomía. Luego de vivir como trans por un tiempo, se dio cuenta -en terapia- que el género no era su problema. Actualmente, está demandando a ocho de sus médicos. Aseguró que fue engañada para buscar intervenciones médicas que -a su juicio- la convirtieron en una paciente de por vida.

Lo que más le afecta es que sus senos fueron extirpados y eso le afecta ahora su vida como madre porque no puede amamantar a su bebé (dependen de la leche donada) y la leche mamaria le está afectando en su salud. Además, sostuvo que esto también ha afectado la relación con hijo.

“Me hace sentir como un monstruo. Lo pongo sobre mi pecho y no lo siento”, expresó Mosley.

Aunque quiere ser madre de nuevo, sabe que es un riesgo para su salud. "Es razonable pensar que no puedo sobrevivir a otro embarazo", aseguró al tiempo que dejó claro que, a pesar de todo lo que ha vivido, convertirse en mamá ha sido una experiencia que la ha sanado.