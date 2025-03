Un estudio científico apunta que la ventilación mecánica pudo agravar el estado de pacientes de covid

Publicado por Israel Duro Verificado por 4 de marzo, 2025

Un estudio científico de la Universidad de Tulsane alertó de que el uso de ventilación mecánica en pacientes con Síndrome de Dificultad Respiratoria Agudo (ARDS, por sus siglas en inglés) puede agravar el cuadro clínico, provocando heridas en los pulmonares que contribuyen a una tasa de mortalidad de entre el 30 y el 40% de los enfermos tratados. De acuerdo con este informe, muchos de los pacientes más afectados por el covid durante la pandemia pudieron verse perjudicados por la ausencia de un tratamiento alternativo al uso de ventiladores para asistir a la respiración.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), fue realizado por reconocidos expertos en diversos campos sanitarios y varias universidades, incluyendo a ingenieros biomédicos, cirujanos o doctores como Donald P. Gaver III, Gary Nieman, Joshua Satalin o Nader Habashi.

"'Pequeñas explosiones', que pueden acabar causando daños microscópicos"

Los investigadores decidieron iniciar el estudio dado que "la progresión del síndrome de dificultad respiratoria agudo desde su aparición por enfermedad o traumatismo hasta la recuperación o la muerte no se conoce bien. En la actualidad, no existen tratamientos generalmente aceptados aparte de los cuidados de apoyo mediante ventilación mecánica. Sin embargo, esto puede provocar una lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica (ILIV), que contribuye a una tasa de mortalidad de entre el 30 y el 40%".

De hecho, los experimentos realizados por el equipo científico permiten sugerir que el colapso y la reapertura repetidos de los alvéolos (diminutos sacos de aire de los pulmones) crean una tensión microscópica intensa, parecida a 'pequeñas explosiones', que pueden acabar causando daños microscópicos en los tejidos durante la ventilación mecánica. Estas lesiones podrían tener un papel fundamental con las heridas relacionadas con la ventilación mecánica, que causan miles de muertes anualmente.

De acuerdo con los investigadores, el proceso denominado reclutamiento y desreclutamiento alveolar -cuando los alvéolos se colapsan y vuelven a abrirse repetidamente- representa sólo entre el 2 y el 5% de la energía total utilizada durante la ventilación. No obstante, este pequeño porcentaje estaría directamente relacionada con lesiones pulmonares en casos de síndrome de distrés respiratorio agudo.

"Minimizar los ciclos repetitivos de colapso y reapertura" de los alvéolos

En palabras del investigador principal, Donald P. Gaver, profesor de ingeniería biomédica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Tulane: "Es como una pequeña explosión en la delicada superficie pulmonar. Aunque pequeña en magnitud, crea una intensidad de potencia de unos 100 vatios por metro cuadrado, comparable a la exposición a la luz solar".

Esta constatación llevó a los científicos a sugerir que "minimizar estos ciclos repetitivos de colapso y reapertura podría reducir significativamente las lesiones pulmonares inducidas por la ventilación" y que "el ajuste de las estrategias de ventilación para prevenir tales eventos podría mejorar los resultados de los pacientes en estado crítico".

Gaver apuntó que el futuro de la ventilación asistida pasa por "incluir el desarrollo de dispositivos de monitorización en tiempo real para cuantificar los eventos de reapertura e integrar estos datos en las estrategias de tratamiento para optimizar la ventilación y mejorar los resultados de los pacientes".