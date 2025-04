España: la Justicia archiva la causa contra Nacho Cano, acusado de contratación ilegal de trabajadores mexicanos

La Justicia española archivó una causa en contra de Nacho Cano, exintegrante del grupo Mecano (uno de los grupos de pop español más famosos en España e hispanoamérica). Cano era acusado de haber contratado irregularmente a una veintena de mexicanos en su musical 'Malinche' en Madrid.

El músico y otras tres personas ligadas a la producción eran investigados desde julio pasado por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores. Sin embargo, la Justicia acordó archivar la causa al considerar que no buscaron burlar las leyes, según señaló un auto fechado el 11 de abril pero dado a conocer este viernes.

"No han tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería", explicó el texto.

De acuerdo con la Justicia, lo hicieron "siguiendo un procedimiento no poco común consistente en entrar como turista sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes, práctica asumida por la normativa de la Unión Europea".

Cuando estalló el escándalo, el artista denunció una persecución política por ser critico al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. También alegó que era atacado por la izquierda por ser cercano a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una figura relevante de la derecha española.

Tras ser interrogado por la policía en julio, Cano negó las irregularidades y afirmó que los jóvenes mexicanos llegaron a España dentro de un programa coordinado con la institución cultural de la embajada de México.

Además, en enero de 2025 la Justicia imputó a dos agentes de la Policía Nacional tras la acusados de coaccionar a 16 de los becarios mexicanos del musical.

En la denuncia, explicó el diario español El Mundo, los becarios aseguraron que los policías les retuvieron en contra de su voluntad, les confiscaron sus teléfonos móviles y les incitaron a declarar en contra de Cano.

Nacho Cano celebra desde México: "Querían hundirme"

El exmiembro de Mecano celebró la decisión e insistió en que el caso se trató de una persecución política por ser critico al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. "Gracias a la gente que ha seguido llenando mis espectáculos, he podido mantenerme sin hundirme como querían estos desgraciados que están mandando en España".

​

​Agregó que "no voy a olvidar las 11 horas que estuvieron acosando a estos chicos, intentando obtener información negativa hacia mí. No me voy a olvidar de esta jueza que le voy a meter una querella espectacular por lo que ha hecho que ella sabe que está mal y que no sé a qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto, pero lo averiguaré. Por su puesto de esos policías que desmerecen al cuerpo de policía".