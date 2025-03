Kennedy llama a vacunarse contra el sarampión frente al brote de Texas

Publicado por Israel Duro Verificado por 3 de marzo, 2025

Robert Kennedy Jr. hizo un llamamiento a la población a inyectarse la vacuna triple vírica para poner freno al brote de sarampión declarado en Texas y que ya se ha cobrado la vida de un menor que no estaba vacunado. El secretario de Salud y Servicios Humanos actualizó además las cifras de afectados, que alcanzan las 146 personas, 116 de ellas menores.

En un artículo de opinión publicado en Fox News, Kennedy hizo hincapié en el alto número de no vacunados (más de la mitad) entre los infectados: "79 de los casos confirmados correspondían a personas que no habían recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR), mientras que en 62 casos se desconocía el estado vacunal. Al menos cinco habían recibido la vacuna triple vírica"

"Una decisión personal"

Ante estas cifras, Kennedy hizo un llamamiento a los padres sobre la vacunación de los menores, destacando los beneficios tanto en lo personal como en lo comunitario, aunque subrayando que se trata de "una decisión personal":

"Los padres desempeñan un papel fundamental en la protección de la salud de sus hijos. Todos los padres deben consultar a sus proveedores de atención sanitaria para conocer sus opciones para recibir la vacuna triple vírica. La decisión de vacunarse es personal. Las vacunas no sólo protegen del sarampión a los niños individualmente, sino que también contribuyen a la inmunidad de la comunidad, protegiendo a quienes no pueden vacunarse por razones médicas".

La higiene y la nutrición, claves contra el sarampión

Las cifras apuntan que "antes de la introducción de la vacuna, en la década de 1960, prácticamente todos los niños de Estados Unidos contraían sarampión. Por ejemplo, en Estados Unidos, de 1953 a 1962, hubo una media de 530.217 casos confirmados y 440 muertes, lo que supone una tasa de letalidad de 1 de cada 1.205 casos.

No obstante, Kennedy destacó los factores clave en la lucha contra esta enfermedad: "Decenas de miles de personas morían anualmente de sarampión en los Estados Unidos del siglo XIX. En 1960, antes de la introducción de la vacuna, las mejoras en la higiene y la nutrición habían eliminado el 98% de las muertes por sarampión. Una buena nutrición sigue siendo la mejor defensa contra la mayoría de las enfermedades crónicas e infecciosas. Las vitaminas A, C y D y los alimentos ricos en vitaminas B12, C y E deben formar parte de una dieta equilibrada".

El secretario de Sanidad, de hecho, destacó la importancia de consumir vitamina A frente a la enfermedad: "Aunque no existe ningún antivírico aprobado para los posibles infectados, los CDC han actualizado recientemente su recomendación de administrar vitamina A bajo supervisión médica a los infectados leves, moderados y graves. Los estudios han demostrado que la vitamina A puede reducir drásticamente la mortalidad por sarampión".

Kennedy cierra su artículo con un llamamiento a todas las partes implicadas a trabajar juntas para terminar con este brote y prevenir futuros, siempre bajo la premisa fundamental de la transparencia: "El brote de sarampión en Texas es una llamada a la acción para que todos reafirmemos nuestro compromiso con la salud pública. Trabajando juntos, padres, profesionales sanitarios, líderes comunitarios y funcionarios del gobierno, podemos prevenir futuros brotes y proteger la salud de nuestra nación. Bajo mi liderazgo, el HHS está y estará siempre comprometido con una transparencia radical para recuperar la confianza del público en sus agencias sanitarias".