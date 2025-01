Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 21 de enero, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó cierto escepticismo respecto de la duración del acuerdo de alto el fuego alcanzado recientemente por Israel y Hamás, aunque se mostró optimista respecto de un tratado de normalización de las relaciones entre el Estado judío y Arabia Saudita.

Tras la ceremonia de investidura presidencial, celebrada este lunes en Washington, mientras firmaba órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump también se refirió a la situación en la guerra entre Israel y Hamás. "Vi una imagen de Gaza. Parece un sitio de demolición masiva. Realmente necesita ser reconstruida de una manera diferente", comentó.

Al ser consultado si Washington ayudará en la reconstrucción del enclave costero palestino, manifestó: "Tal vez, sabes, Gaza es interesante. Tiene una ubicación fenomenal junto al mar". Y agregó: "Se pueden hacer cosas maravillosas allí".

Como se mencionó, el presidente estadounidense también manifestó cierto escepticismo respecto del futuro del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

"No estoy seguro", afirmó Trump al ser consultado si cree que se completarían las tres fases del acuerdo. Y añadió: "No es nuestra guerra, es la de ellos. No estoy seguro, pero están muy debilitados en el otro bando (Hamás)".

Trump señaló además que Hamás no puede seguir gobernando en Gaza después de la guerra. “La mayoría de ellos están muertos”, dijo. Y añadió: “Y no la administraron exactamente bien; la administraron de manera cruel y mal”.

Optimismo sobre un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita

Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita en el marco del alto el fuego, sostuvo que cree que eventualmente los sauditas formarán parte de los Acuerdos de Abraham, que firmó el Estado judío con Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán, aunque indicó que no sabe si ocurrirá en el transcurso del corriente año.

Trump, junto a dos exrehenes israelíes y familiares de los estadounidenses secuestrados por Hamás



Durante el acto posterior a la ceremonia de asunción, que tuvo lugar en el Capital One Arena de Washington, el presidente de Estados Unidos se mostró en el escenario junto a las exrehenes israelíes de Hamás Shoshan Haran y Noa Argamani y a familiares de los secuestrados estadounidenses que aún se encuentran retenidos en la Franja de Gaza por el grupo terrorista palestino.

"Ganamos. Ganamos, pero ahora empieza el trabajo: tenemos que traerlos a casa", expresó Trump.

Trump planea revertir decisiones de la Administración Biden sobre Israel



Se estima que Trump eliminará la congelación de la Administración Biden del suministro de bombas de 2.000 libras a Israel en sus primeros días en el cargo, declaró el enviado israelí a Washington al portal de noticias israelí Walla News.

Además, es probable que el presidente estadounidense revierta las sanciones que el Gobierno de Biden impuso a israelíes que residen en comunidades judías en la Ribera Occidental, a los que esa Administración gacusó de cometer actos de violencia contra palestinos.