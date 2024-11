Tom Homan: "Las amenazas a la seguridad nacional serán la prioridad"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 11 de noviembre, 2024

Solucionar la crisis en la frontera es una de las prioritarias misiones que tendrá que llevar a cabo la Administración Trump a partir de enero de 2025. El presidente electo ha confiado este cometido a Tom Homan, quien reemplazará en esta tarea a quien ha sido derrotada en las elecciones, Kamala Harris. Su principal plan es el de expulsar a todos los inmigrantes ilegales del país.

Homan, exjefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), concedió sus primeras palabras tras conocer su nominación. En estas declaraciones, emitidas a Fox News, el próximo máximo responsable de las fronteras dijo que no le importa lo que opinen de él por las medidas que quiere ejecutar, ya que su prioridad es acabar con "las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional" porque son "el mayor riesgo" para Estados Unidos.

"Francamente, no me importa lo que la gente piense de mí, especialmente en la izquierda. No me importa si eres republicano, demócrata o independiente; la seguridad fronteriza es la seguridad nacional. Todos deberíamos estar del mismo lado en eso", dijo Homan.

"He sido claro. El presidente Trump ha sido claro. Las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional serán la prioridad porque tienen que serlo, suponen el mayor peligro en este país", añadió.

Homan agradeció a Trump que depositase su confianza en él para resolver la crisis fronteriza: "Me siento honrado de que el presidente me haya pedido que vuelva y ayude a resolver esta crisis de seguridad nacional, así que estoy deseando hacerlo. Tengo que volver y ayudar porque estoy cabreado con lo que la Administración Biden hizo a la frontera más segura de mi vida".

Con Harris al mando, la frontera es uno de los grandes problemas que enfrenta el país: el cruce de millones de inmigrantes ilegales y la entrada de la criminalidad y de las drogas validan esa afirmación. Una gestión que, incluso desde el Partido Demócrata, ha sido condenada.