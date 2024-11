Oprah Winfrey recurre al miedo: "es muy posible que no tengamos la oportunidad de volver a votar"

Publicado por Juan Peña Verificado por 5 de noviembre, 2024

La campaña demócrata de Kamala Harris dio sus últimos pasos en el estado de Pensilvania con un mitin en la ciudad de Filadelfia. En este acto participó la multimillonaria estrella televisiva Oprah Winfrey, quien volvió a declarar su apoyo a la candidata demócrata.

En su discurso, Oprah Winfrey hizo recurso de la falacia del miedo para llamar al voto demócrata. Aseguró durante su intervención, que si Kamala Harris no gana las elecciones, los republicanos acabarían con el derecho a voto de muchos norteamericanos.

"No podemos quedarnos sentados. Si no nos presentamos mañana, es muy posible que no tengamos la oportunidad de volver a votar", proclamó la multimillonaria.

"Y que quede muy claro: si no te aseguras de que las personas de tu vida puedan acudir a las urnas, es un error", añadió en su llamado al voto.

La llamada al voto del miedo es un recurso recurrente en la campaña demócrata, que quiere dar a pensar que la victoria de Donald Trump equivaldría a una suerte de instauración de una dictadura. En repetidas ocasiones, los aliados de la campaña demócrata han comparado a su contrincante con dictadores como Adolf Hitler.