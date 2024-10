El condado de Erie, Pensilvania, reconoce irregularidades en la entrega del voto por correo

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 31 de octubre, 2024

El Partido Demócrata de Pensilvania demandó el miércoles al condado de Erie alegando que entre 10.000 y 20.000 votantes no habían recibido ni devuelto los votos por correo. Con el voto anticipado en marcha y a días de la jornada electoral, los comicios presidenciales sumaron así otro frente judicial.

Con todos los ojos puestos en Pensilvania, considerado como el estado clave entre los estados clave, tanto demócratas como republicanos aceleraron los esfuerzos de campaña para inclinar el condado pensilvano más septentrional.

Los demandantes sostuvieron que la tasa de devolución de las papeletas es menor que la estatal en un 15%, según recogió The New York Times. También alegaron que 522 votantes contactaron al partido para informar que habían recibido papeletas erróneas o que, directamente, no les había sido entregadas.

En 2012 el condado optó mayoritariamente por Barack Obama. En las elecciones siguientes, el vencedor fue Donald Trump. Joe Biden volvió a pintar Erie de azul en 2020, aunque sólo por un punto.

Las autoridades electorales reconocen el fallo

La Junta Electoral del Condado de Erie reconoció en un comunicado que "muchos votantes" no habían recibido "las papeletas de voto por correo solicitadas".

Tras asegurar que se encontraban investigando el origen del problema, las autoridades electorales anunciaron la ampliación del horario de atención de los Departamentos de Registro de Votantes y Elecciones (los nuevos horarios pueden consultarse aquí).

Quienes no hayan recibido una papeleta de voto por correo a pesar de haberla solicitado a tiempo, podrán acudir a aquella oficina para cancelarla y recibir una nueva en la mano.

Tres representantes estatales demócratas llamaron a los suyos a aprovechar la ventana ampliada o, en última instancia, a votar el 5 de noviembre. Sin embargo, evitaron mencionar el futuro de la demanda. Mientras que el GOP, de momento, no se ha pronunciado.