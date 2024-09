Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 19 de septiembre, 2024

Los demócratas del Senado avanzan con su propia propuesta para evitar el cierre del Gobierno. Así lo anunció Chuck Schumer luego de que los republicanos de la Cámara de Representantes no lograran ponerse de acuerdo en un proyecto común. Según adelantó el líder de la mayoría, buscará consensuar con Mike Johnson un proyecto que sea capaz de pasar ambas cámaras.

El presidente de la Cámara Baja vio frustrado su intento el pasado miércoles, cuando catorce republicanos se unieron a los demócratas para derrotar su iniciativa. "Tenemos tiempo para arreglar la situación, y nos pondremos a ello. Estoy decepcionado. Sé que esto era lo correcto, y creo que el pueblo estadounidense va a dejar que muchos de los que votaron no esta noche escuchen sus preocupaciones al respecto", señaló tras la votación.

Ante este escenario, Schumer decidió pasar a la acción y lanzar una nueva propuesta desde el Senado, aunque generalmente la Ley de Asignaciones (la cual financia al Gobierno) sale de la Cámara de Representantes.

"Más tarde hoy, presentaré una moción de censura sobre un vehículo legislativo que nos permitirá evitar un cierre de Trump en caso de que el presidente (de la Cámara) no trabaje con nosotros de manera bipartidista y bicameral. Ambas partes van a pasar los próximos días tratando de averiguar cuál es el mejor camino que queda para mantener el gobierno abierto", expresó el demócrata.

"Al presentar hoy mi solicitud, estoy dando al Senado la máxima flexibilidad para evitar un cierre. Los demócratas y los estadounidenses no quieren un cierre de Trump. Me atrevo a decir que la mayoría de los republicanos, al menos en esta cámara, no quieren ver un cierre de Trump", añadió.

El Congreso deberá aprobar una legislación antes del 30 de septiembre para evitar lo que sería el primer cierre desde el 2019, cuando Donald Trump no llegó a un acuerdo con los demócratas para añadir fondos a la construcción del muro fronterizo.

Los republicanos del Senado estaban impacientes con Johnson, quien no logró unir a todos sus colegas republicanos. En concreto, la propuesta que fue derrotada combinaba una Resolución Continua (CR) de seis meses con la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE). Dicha legislación exigiría una prueba de ciudadanía para el registro de votantes.

En cuanto a la CR, se trata de un proyecto de ley de financiación provisional y que suele utilizarse como una forma de ganar un poco más de tiempo para que los legisladores tengan más tiempo para elaborar una propuesta de financiamiento definitiva.

En cuanto a Trump, ya adelantó que prefiere la opción del Cierre del Gobierno si no se aprueba la Ley SAVE. "Si los republicanos en la Cámara de Representantes, y en el Senado, no obtienen garantías absolutas sobre la Seguridad Electoral, NO DEBERÍAN, DE NINGUNA MANERA, FORMA O MANERA, AVANZAR CON UNA RESOLUCIÓN CONTINUA SOBRE EL PRESUPUESTO", redactó recientemente en Truth Social.

¿Qué es el cierre del Gobierno y cuáles son sus consecuencias?

Estados Unidos decide cómo gastar el dinero público año tras año, cuando el Congreso aprueba lo que se denomina como Appropriations Bill (Ley de Asignaciones). La fecha límite que los legisladores tienen para ponerse de acuerdo es el 1 de octubre. Si no hay un texto aprobado para entonces, el Gobierno Federal se cierra.

La lógica viene de la Constitución Nacional, concretamente del Artículo 1, Sección 9: “No se sacará dinero del tesoro, sino en consecuencia de asignaciones hechas por ley; y se publicará de tiempo en tiempo un estado y cuenta regulares de los ingresos y gastos de todo el dinero público”.

Una vez se llega al cierre, ciertas agencias directamente dejan de funcionar. Pueden ser todas, algunas o una en particular. Sus empleados no pueden trabajar y su paga se retiene hasta que se pongan de acuerdo los legisladores en Capitol Hill.

Estados Unidos desconoció completamente este escenario hasta bien entrado el siglo XX, cuando en 1980 tuvo lugar el primer cierre del Gobierno. Jimmy Carter fue el primer presidente en estar a cargo durante esta situación, que en aquella oportunidad duró un poco más de 24 horas. El cierre se repitió en 1982 (dos veces), 1983, 1984 (dos veces), 1986, 1987, 1990, 1995 (dos veces), 2013, 2018 y 2019.

Contando el de 1980, en las primeras cinco ocasiones, los demócratas controlaban la Cámara de Representantes, que usualmente se encarga de impulsar la Ley de Asignaciones. Ronald Reagan fue el mandatario que más veces presenció un cierre del Gobierno, ocho entre 1981 y 1989.

El último, casualmente el más largo, fue el de 2019, cuando pasaron 35 días hasta que todo volvió a funcionar con normalidad. Se estima que 800,000 empleados públicos no recibieron su dinero durante ese período de tiempo.

Una de las escenas más recordadas de ese cierre se dio cuando Donald Trump, entonces presidente, tuvo que recibir al equipo de fútbol americano de la Universidad de Clemson, quienes recientemente se habían coronado en el Campeonato Nacional de Fútbol Universitario. Como los empleados no podían trabajar, incluida la cocina, el presidente sacó la billetera y compró comida de McDonald's, Wendy's y Burger King. "Si es estadounidense, me gusta. Todo es americano. No importa lo que hicimos, no hay nada que puedas tener que sea mejor que eso, ¿verdad?", acotó el republicano en su momento.