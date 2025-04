La Administración Trump pone fin al Estatus de Protección Temporal para miles de afganos y cameruneses

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de abril, 2025

La Administración Trump está poniendo fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de afganos que ingresaron a Estados Unidos tras la problemática y controvertida retirada de Afganistán en 2021, que en su momento representó el primer fracaso en política exterior del Gobierno de Joe Biden. La medida también afectará a unos 7.000 cameruneses.

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo a la agencia Reuters que la secretaria Kristi Noem determinó que la situación en Afganistán y Camerún ya no cumple con los estándares necesarios para mantener el TPS para ciudadanos dedichos países.

"La secretaria determinó que Afganistán ya no cumple con los requisitos legales para su designación bajo el TPS, por lo que se decidió terminar con el TPS para Afganistán", afirmó McLaughlin en un comunicado.

El TPS, un estatus de protección migratorio que se otorga a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras circunstancias que pongan en peligro la integridad de las personas en su regreso, por lo general tiene una duración de seis a dieciocho meses y se va renovando de acuerdo con el criterio del DHS.

Shawn VanDriver, exmilitar y presidente de la organización #AfghanEvac, dijo a la NPR que la Administración Trump está equivocándose en su disposición y evaluación sobre la situación en Afganistán, país gobernado por los talibanes.

"Las condiciones en el terreno no han mejorado, han empeorado", dijo VanDriver a la NPR. "A los afganos que fueron invitados aquí, que construyeron sus vidas aquí, ahora se les dice que no importan. Es cruel, es caótico y socava todo lo que Estados Unidos decía representar cuando prometió no abandonar a sus aliados".

La medida llega en un momento donde la Administración Trump lleva adelante una campaña de deportaciones masivas que incluye el desmantelamiento de programas de protección migratoria, como el TPS.

De hecho, el mes pasado, un juez federal retrasó un intento de la Administración Trump de revocar el TPS para los venezolanos.

Tanto Afganistán como Venezuela figuran en la lista del Departamento de Estado de EE.UU. como países de “Nivel 4: No viajar” debido al riesgo detenciones arbitrarias, disturbios civiles y secuestros.