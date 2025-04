Publicado por Alejandro Baños 3 de abril, 2025

Donald Trump ha agitado el panorama económico mundial. El anuncio de su política arancelaria ha desatado una oleada de reacciones negativas provenientes desde todos los rincones del planeta, principalmente desde Europa, Asia y Sudamérica. Incluso internamente, aunque no todas son críticas hacia el presidente. También halagos, como el que ha recibido de su mano derecha, JD Vance.

Mientras Trump salía a la Rosaleda de la Casa Blanca para confirmar lo que ya era un hecho, el vicepresidente concedió unas declaraciones en exclusiva a Breitbart para aplaudir unas medidas que frenan en seco lo que considera como unas "ridículas prácticas comerciales y económicas de amigos y enemigos por igual".

"Así que durante 40 años, Estados Unidos ha sido la alcancía del mundo. Absorbemos todas las ridículas prácticas comerciales y económicas de amigos y enemigos por igual", afirmó Vance.

"Por primera vez en probablemente 40 años, tenemos un presidente estadounidense que dice: 'No más', que eso no va a funcionar, que no va a permitir que se sigan aprovechando de Estados Unidos. Esta decisión va a reportar increíbles beneficios a los trabajadores estadounidenses. Ya hemos visto a varios fabricantes estadounidenses y a varios fabricantes extranjeros decir que van a construir o ampliar sus fábricas en Estados Unidos. Eso significa más trabajadores con buenos empleos de clase media. Eso significa más autosuficiencia en los Estados Unidos de América", añadió.

Vance responde a las amenazas internacionales

Vance también se refirió a todos aquellos mandatarios internacionales que han amenazado con aplicar medidas comerciales semejantes e, incluso, más agresivas que las tomadas por Trump. El vicepresidente criticó que ahora ataquen al presidente por establecer una política que en el exterior llevan haciendo décadas contra EEUU.

"Sí, es gracioso. Hay países que amenazan con tomar represalias contra el presidente Trump por defender a los trabajadores estadounidenses", dijo. "Y mi respuesta es, bueno, si los aranceles son tan terribles, ¿entonces no es bueno para nosotros que ellos suban sus aranceles? Porque esta gente siempre dice que cualquier arancel es malo. Pues bien, todos estos otros países han aplicado aranceles a Estados Unidos y barreras no arancelarias a Estados Unidos durante una generación. Si fuera tan terrible, ¿por qué estos países siguen haciéndolo? Si es tan terrible, ¿por qué estos países nos llaman, nos presionan, nos ruegan que no lo hagamos? No tiene ningún sentido".

El vicepresidente aprovechó para asegurar que "muchos países se han enriquecido utilizando a Estados Unidos como hucha". "Sabemos que el presidente Trump al detener esto pone nerviosos a estos países, y la razón por la que los pone nerviosos es porque saben lo que nos dice el sentido común, que es que cuando nos imponen aranceles, es malo para los trabajadores estadounidenses, y cuando contraatacamos, es bueno para los trabajadores estadounidenses. En nuestra política exterior y nuestra política económica, tenemos un presidente que va a poner los intereses de los estadounidenses en primer lugar".

El 2 de abril, bajo el título "Día de la Liberación", Trump anunció la imposición de aranceles recíprocos a muchos de los socios comerciales de Estados Unidos. El presidente señaló que es "uno de los días más importantes en la historia de los Estados Unidos". "Es nuestra declaración de independencia económica", subrayó.

Dependiendo de la procedencia de los productos, las importaciones tendrían uno u otro gravamen. Por ejemplo, para China la tasa es del 34%. Para los países que conforman la Unión Europea (UE) es del 39%, mientras que para Japón es del 24%.